Lollipop Chainsaw RePOP reduziert das ursprüngliche Gewaltniveau

Wir wussten bereits, dass es Änderungen an Lollipop Chainsaw RePOP geben würde, dem Remaster des Xbox 360-Originals von Suda51, das in diesem nicht mehr vorhanden ist. Was wir nicht erwartet haben, ist, dass der Standardmodus dieser modernen Version absichtlich weniger gewalttätig und farbenfroher in seinen Effekten sein wird als das Original.

So wird es in einer Nachricht zu Beginn des Trailers angekündigt, der kürzlich von Xbox veröffentlicht wurde. Eine seltsame Entscheidung, da das Original gerade wegen der Szenen der Protagonistin Juliet Starling geliebt wurde, die Zombies mit Kettensägen ansägt. Die Nachricht versichert langjährigen Fans jedoch, dass der Originalmodus auch als Option verfügbar sein wird. Während Xbox vielleicht der einzige ist, der den neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, wissen wir, dass Lollipop Chainsaw RePOP am 25. September auch für PC, PS5 und Nintendo Switch erscheinen wird.

Schaut es euch unten an und lasst uns wissen, ob ihr vorhabt, es in seinem ursprünglichen gewalttätigen Format oder im sanfteren modernen Format zu spielen.