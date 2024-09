Lollipop Chainsaw RePOP Produzent beruhigt Zensurängste

HQ

Lollipop Chainsaw RePOP ist nur noch etwas mehr als eine Woche von der Veröffentlichung entfernt, und obwohl es unter den Fans des Kultklassikers Zombie-Actionspiel aus dem Jahr 2012 einen großen Hype gibt, gibt es einige, die sich Sorgen über eine mögliche Zensur machen.

Yoshimi Yasuda von Dragami Games ist eingesprungen, um diese Befürchtungen zu zerstreuen. Der Produzent des Spiels erklärte den Originalmodus in einem langen Tweet und sagte, dass er "den gleichen Gore-Ausdruck, die gleiche Richtung der Zwischensequenzen, das gleiche Charakterdesign, die gleiche Bewegung, die gleichen Charaktereinführungsbilder, Kostüme, Erfolge usw. im Comic-Stil wie die Originalversion" reproduzieren wird.

Es gab keine Anfragen nach Überarbeitungen von einem der Plattformbesitzer, aber es gibt einige Unterschiede in dem, was wir in der Originalversion sehen werden, wie zum Beispiel einige geänderte Parameter der Kampfmechanik, um besser zu modernen Actionspielen zu passen. Sie müssen sich jedoch keine Sorgen machen, dass laut Yasuda etwas "zensiert" wird.