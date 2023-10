Lollipop Chainsaw RePOP ist jetzt ein Remaster und kein Remake

Der Gründer des Dragami Games Studios, Yoshimi Yasuda, hat gesagt, dass das kommende Lollipop Chainsaw RePOP nun kein Remake mehr sein wird, sondern ein Remaster.

Yasuda hat in seinem Twitter-Post nicht viel mehr klargestellt, aber das bedeutet wahrscheinlich, dass wir kein komplett überarbeitetes Erlebnis sehen werden, sondern stattdessen ein Spiel, das dem Original näher kommt. Eine bessere Grafik und ein strafferes Gameplay werden wahrscheinlich noch kommen, aber wenn Sie auf eine komplette Neuerfindung des Rades gehofft haben, sieht es leider nicht so aus, als ob dies der Fall sein wird.

Dennoch war das erste Spiel ein Kultklassiker und wird von vielen geliebt, so dass es diese Community vielleicht sogar mehr freut, zu wissen, dass das Spiel nicht so sehr verändert wird. Wir müssen abwarten, welche Änderungen kommen, wenn wir mehr von Lollipop Chainsaw RePOP sehen. Kürzlich wurde das Spiel auf den nächsten Sommer verschoben, so dass wir noch etwas länger warten müssen.