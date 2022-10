Loki und Doctor Strange 2-Autor, um Avengers: Secret Wars in Angriff zu nehmen

HQ

Disney und Marvel haben die Person gefunden, die das Drehbuch für Avengers: Secret Wars schreiben wird, den letzten Film in dem, was als Multiversum-Saga bezeichnet wird, und den letzten Film in Phase 6 des Marvel Cinematic Universe.

Wie Deadline berichtet hat, werden es Loki und Doctor Strange im Multiverse of Madness-Autor Michael Waldron sein, der angezapft wurde, um das Filmskript zu erstellen. Wer auf dem Regiestuhl sitzen wird, bleibt abzuwarten, und ebenso wird die Handlung für den Film vorerst gut unter Verschluss gehalten.

Der nächste Avengers-Film, Avengers: The Kang Dynasty, wird kurz vor Secret Wars erscheinen und Destin Daniel Cretton (Shang-Chi und die Legende der zehn Ringe) als Regisseur sehen, während Jeff Loveness (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) schreibt. Beide Filme werden 2025 erscheinen, wobei The Kang Dynasty am 2. Mai 2025 und Secret Wars am 7. November 2025 erscheinen werden.