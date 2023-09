Loki Staffel 2 kommt früher als erwartet

HQ

Disney und Marvel Studios haben angekündigt, dass die Premiere für Loki Staffel 2 nun etwas früher als erwartet stattfinden wird. Ursprünglich für einen weltweiten Start am 6. Oktober 2023 geplant, wurde die Premiere der Show nun um einige Stunden vorgezogen, was bedeutet, dass jeder in Europa eine sehr späte Nacht erleben wird, wenn er die Rückkehr von Tom Hiddlestons Asgardian so schnell wie möglich sehen möchte.

In einem neuen Beitrag auf X verrät Miss Minutes, dass Loki Staffel 2 nun am 5. Oktober 2023 um 18:00 Uhr PT auf Disney+ gestreamt wird, also am 6. Oktober 2023 um 2:00 Uhr BST / 3:00 Uhr MESZ. Dies ist ein wenig anders als sonst, da die meisten Disney+-Neuzugänge an ihrem Premierentag um 8:00 Uhr BST / 9:00 Uhr MESZ eintreffen, um sich an Mitternacht in der PT-Zeitzone auszurichten.

Bleiben Sie für eine späte Loki-Premiere auf?