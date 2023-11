Loki-Schöpfer als Drehbuchautor für Avengers: The Kang Dynasty bestätigt

Es hat lange gedauert, aber Marvel und Disney haben endlich den Autor für den kommenden Avengers: The Kang Dynasty angekündigt. Eine Rolle, die vielleicht nicht überraschend an Michael Waldron ging, derselbe Typ, der auch für das Drehbuch für Avengers: Secret Wars verantwortlich sein wird. Etwas, das wahrscheinlich als gutes Zeichen gewertet werden kann.

Seine Erfahrung aus Loki und Doctor Strange in the Multiverse of Madness wird ihm gute Dienste leisten und vielleicht bedeutet dies auch, dass die Chancen, dass Sam Raimi in das Projekt involviert ist, steigen. Das Duo arbeitete am letzten Doctor Strange zusammen, und nach den jüngsten Gerüchten zu urteilen, die die Runde gemacht haben, könnte Raimi sehr wohl der Regisseur der beiden kommenden Avengers-Filme sein.

Freust du dich auf die beiden neuen Avengers-Filme?

Danke, Deadline.