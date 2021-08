Lokalisierte Konsolenversion von Xuan-Yuan Sword VII Ende September in Europa erhältlich

HQ

Entwickler Softstar und Domo Studio haben zuvor bestätigt, dass die Konsolenversionen des Action-Rollenspiels Xuan-Yuan Sword VII im September auf dem westlichen Markt veröffentlicht werden sollen und mittlerweile kennen wir den konkreten Termin. Publisher Eastasiasoft wird den Titel am 30. September für PS4 und Xbox One veröffentlichen und Untertitel in englischer, französischer, deutscher, spanischer und russischer Sprache hinzufügen.

Xuan-Yuan Sword VII lässt uns ein Abenteuer in der chinesischen Mythologie erleben. Wir spielen einen jungen Mann, der im Zuge eines Auftrags in die Unterwelt reist und dort gegen Dämonen antreten muss. Im neuen Video bekommen wir sehr kurz verschiedene Spielsysteme vorgestellt, die neben dem flotten Kampfgeschehen eine Rolle in diesem Third-Person-Titel spielen.