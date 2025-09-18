Logitech und McLaren bringen spezielle Simracing-Produkte auf den Markt

HQ

McLaren hat früher exklusiv mit Fanatec für Sim-Racing-Ausrüstung zusammengearbeitet, und ihr altes 650S GT3-Rad ist nach wie vor eines unserer Favoriten hier bei Gamereactor. Jetzt haben sie jedoch das Blatt gewendet, und das Formel-1-Team von McLaren kündigte gestern eine Zusammenarbeit mit Logitech an, die zu einer neuen Brezel für die neue RS50-Radbasis von Logitech, einem papayafarbenen Astro A50-Headset und einem orangefarbenen Playseat mit einem F1-Sitz im Inneren geführt hat.

Logitech:

"Logitech G hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sim-Racer mit Technologien auszustatten, die die Lücke zwischen virtuellen und realen Rennen schließen. Mit TRUEFORCE, das den Realismus und die Leistung verbessert, und unserer Partnerschaft mit McLaren Racing, die gemeinsames Know-how einbringt, bieten wir ein unvergleichliches Eintauchen, Präzision und Spannung - und helfen den Rennfahrern, ihre Rundenzeiten zu verbessern und den Nervenkitzel des Rennens zu Hause zu erleben."

McLaren:

"In enger Zusammenarbeit mit Logitech G ist es uns gelungen, die Grenzen zwischen virtuellen und realen Rennen während unserer Partnerschaft zu verwischen und unsere Fans seit 2017 zu echten Rennfahrern zu machen."