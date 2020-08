Logitech stellt "Next-Gen"-Lenkrad G923 für PS5 und PS4 vor

Vor ein paar Tage hat Sony spezifiziert, dass die meisten offiziellen PS4-Zubehörteile und Peripheriegeräte auch auf der kommenden PS5 unterstützt werden. Logitech nutzt diese Gelegenheit, um über das G923 zu sprechen, ihre neue Rennrad-Pedal-Kombination. Das Paket wird mit beiden Playstation-Generationen (und dem PC) kompatibel sein und ein separates Modell ist speziell für Xbox-Benutzer (One, Series X und PC) erdacht. Zum ersten Mal seit vielen Jahren werden beide Varianten die gleiche Modellbezeichnung nutzen (G923).

You're watching Werben

Die "Driving Force"-Serie bekommt in Zukunft das "Trueforce"-Logo, da das G923 "ein neues, hochauflösendes Force-Feedback-System verwendet, das sich in die Physik- und Audio-Engine eines Spiels einwählt, um ein ultrarealistisches Erlebnis zu bieten", behauptet die offizielle Pressemitteilung. Die Idee dahinter ist, mehr Signale in Echtzeit zu verwenden, "um Dinge wie Motorgebrüll, Reifentraktion oder das Gelände [...] bis zu 4000 Mal pro Sekunde zu spüren und Realismus, sowie Details der nächsten Generation zu erzeugen". Obwohl wir das Gerät noch nicht testen konnten, vermuten wir, dass die neue Technologie hinter der Einheit softwareorientiert funktioniert, da der physische Motor seinen getriebebasierten Vorgängern ziemlich ähnlich sieht.

Für die Ankündigung hat Logitech echte Berufskraftfahrer, wie Fernando Alonso uns Lando Norris unter Vertrag genommen. Letzterer sagte über das neue Rad: "Ich kann fühlen, ob das Heck des Autos den Halt verliert oder ich mich drehen werde. Das gibt mir die beste Chance, es schnell zu korrigieren."

Das Logitech-G923-Rennrad und die dazugehörigen Pedale werden mit dem üblichen plattformspezifischen Tasten, einem definierten Lenkrad aus gebürstetem Metall, polierten Pedalen und einer edlen Lederverabeitung ausgeliefert. Es wird noch im August in Europa zu einem empfohlenen Preis von 399 € im Einzelhandel erhältlich sein.