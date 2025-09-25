Logitech stellt neue Tastatur vor, die mit Solarenergie aufgeladen werden kann

HQ

Logitech scheint das Problem des batteriebetriebenen Gaming-Zubehörs gelöst zu haben, denn jetzt hat der Peripheriegerätehersteller eine neue Tastatur vorgestellt, die Ladung und Strom wie Superman erzeugen kann, indem sie solare (und sogar künstliche) Lichtenergie anzapft.

Ja, die Signature Slim Solar+ K980 und Signature Slim Solar+ K980 for Business sind mit der neuen Logi LightCharge -Technologie ausgestattet, die es ihnen ermöglicht, mit Saft versorgt zu bleiben, ohne dass sie an eine geeignete Ladelösung angeschlossen werden müssen. Logitech behauptet, dass dieses System so kompetent ist, dass es die Tastaturen bei voller Ladung vier Monate lang mit Strom versorgen kann, selbst wenn sie in völliger Dunkelheit aufbewahrt werden (ideal für unsere nordischen Leser im Winter), so dass die Leute nicht mit dem Ärger eines einzigen Kabels oder dem anschließen ihrer Tastatur alle zwei Wochen für eine Stunde fertig werden müssen!

Die Tastaturen sollen eine breite Kompatibilität zwischen PC, Tablet und Handy haben und zwischen drei Geräten gleichzeitig umschalten können. Sie haben Kunststoffgehäuse, die zu 70 % aus recyceltem Material bestehen, und der Akku hat eine Lebensdauer, die angeblich 10 Jahre betragen wird, was ihn zu einer Tastaturauswahl für die Zukunft macht.

Logitech Core Products Group General Manager Art O'Gnimh erklärt: "Selbst die Notwendigkeit, über das Aufladen nachzudenken, kann eine Ablenkung sein, deshalb haben wir den Signature Slim Solar+ entwickelt, um Ihnen das komplett abzunehmen. Er wird mit Licht betrieben - egal welches Licht - und befreit Ihren Schreibtisch von Kabeln und macht es überflüssig, ihn jemals physisch aufzuladen, während er gleichzeitig Eleganz und Komfort in Ihren Arbeitsbereich bringt. Das ist eine Sache weniger, über die man sich an einem arbeitsreichen Arbeitstag Sorgen machen muss."

Die Tastaturen sind ab heute erhältlich und werden für 99,99 US-Dollar für die Universal- und Mac-Optionen und 109,99 US-Dollar für die B2B-Variante verkauft.