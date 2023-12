Logitech stellt die fünfte Generation des Astro A50 Headsets vor

HQ

Logitech hat offiziell den Vorhang für die fünfte Generation seines Astro A50-Headsets gelüftet. Dieses Headset ist Teil der Gaming-Sparte des Technologieherstellers Logitech G und bietet eine Reihe moderner Funktionen und verfügt über eine breite Konnektivität.

Uns wurde gesagt, dass das Gerät Playsync mitbringt, eine Funktion, die es dem Benutzer ermöglicht, mit nur einem Klick zwischen angeschlossenen Konsolen und PC-Systemen zu wechseln. Das Headset kann sogar gleichzeitig mit einem PC, einer PS5 und einer Xbox-Konsole verbunden werden, was es ideal für serielle Multitasker macht.

Der Ton wird von einem 40-mm-Pro-G-Graphentreiber angetrieben, der dem Spieler helfen soll, Geräusche genauer zu verarbeiten und zu identifizieren. Darüber hinaus verwendet das Headset HDMI 2.1- und USB-C-Anschlüsse, um unkomprimiertes 24-Bit-Audio zu liefern.

Apropos Konnektivität: Das Headset unterstützt die Lightspeed-Technologie von Logitech, was bedeutet, dass es eine zuverlässige Verbindung haben sollte, wenn auch auf Kosten der Akkulaufzeit. Es gibt keine Erwähnung der erwarteten Akkulaufzeit für das System, aber uns wurde gesagt, dass es mit einer Basisstation debütieren wird, damit Sie es einfach aufladen können.

In Bezug auf das Mikrofon soll es sich um ein 48-kHz-Gerät handeln, das ebenfalls Lightspeed verwendet. Das Headset besteht sogar zu 35 % aus recyceltem Material und wird in einer Papierverpackung geliefert, als Teil des Engagements von Logitech für bessere Umweltpraktiken.

Was den Preis und das Erscheinungsdatum betrifft, so wird uns gesagt, dass das Headset 379,99 £ / 399,00 € kosten und in der ersten Hälfte des Jahres 2024 ausgeliefert werden soll.