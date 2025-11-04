Hier bei Gamereactor sind wir ziemlich große Fans der Büroausrüstung von Logitech, was kein Geheimnis ist, und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Sicher, viele von uns, die in der Redaktion arbeiten, sind in ihrer Freizeit Gaming-Enthusiasten, aber noch wichtiger ist unsere Arbeit... ist Büroarbeit.

Aus diesem Grund sind eine MX Master 4 -Tastatur, eine Keychron -Tastatur und Photoshop -Zifferblätter das, was die Fantasie in einer Old-School-Redaktion wie der unseren beflügelt, da wir uns einen effizienteren oder komfortableren Arbeitsablauf vorstellen.

Aus diesem Grund könnten Sie das Logitech Signature Slim Solar+ K980 mit den Augen Ihres Spielers betrachten und keinen Sinn in einem Solarpanel sehen, das bedeutet, dass Sie es nie aufladen müssen, oder vielleicht verstehen Sie nicht ganz die Notwendigkeit einer Multipoint-Konnektivität mit mehreren Geräten, und schon gar nicht samtweiche Folientasten anstelle von taktilen mechanischen.

In erster Linie ist das aus Sicht von Logitech ziemlich cool. Weiche, reaktionsschnelle Tasten, ein relativ hohes Gewicht von 700 Gramm und eine breite Funktionalität sowohl über den USB-C-Dongle (der das Bolt -Protokoll unterstützt) als auch über Bluetooth LE für... naja, eine lange Zeit. Es gibt auch Multipoint, mit dem Sie aktiv zwischen Geräten wechseln können, egal ob es sich um ein Smartphone, einen Computer oder etwas ganz anderes handelt.

Wir haben diese Tastatur bereits in Bezug auf die tatsächliche Funktionalität getestet, und in Bezug auf den recycelten ABS-Kunststoff, die Tasten und Schalter sowie den täglichen Gebrauch hat sich nicht viel geändert. Aber dann ist da noch die Akkulaufzeit. Darin befindet sich ein kleines Lichtmodul, das noch empfindlicher ist als zuvor, was bedeutet, dass Solar nur entweder eine echte oder eine künstliche Lichtquelle von über 200 Lux benötigt, um mit dem Laden zu beginnen. Aber es ist eigentlich noch beeindruckender als das.

Selbst wenn Sie eine Lichtquelle über 200 Lux in der Nähe komplett vermeiden würden, könnten Sie die Tastatur über 4 Monate lang in völliger Dunkelheit verwenden. Es ist für uns schwierig, dies zu überprüfen, und wenn Sie etwas in der Nähe haben, das gewöhnlichen Lichtquellen ähnelt, wird diese Batterie nie leer werden. Allerdings "verspricht" Logitech lediglich, dass der Akku 10 Jahre halten wird, also ist das wohl die tatsächliche Akkulaufzeit.

Es ist alles sehr beeindruckend, aber um ehrlich zu sein, habe ich langsam das Bedürfnis nach einer leichten Auffrischung des Büroprofils von Logitech hier. Vielleicht ein kleines Redesign? Vielleicht ein Aluminiumgehäuse, vielleicht etwas Inspiration von MX Keys ? 100 £ für den K980+ Slim Solar sind nicht wenig, und vielleicht wäre es möglich, insbesondere die ästhetische Dimension neu zu erfinden, um den "No-Nonsense"-Ansatz von Logitech besonders hervorzuheben?

An der eigentlichen Funktionalität gibt es hier nichts auszusetzen, sei es der Tippkomfort, die Logitech Options App oder der neue Akku, aber ich würde mir wünschen, dass das Format ein wenig aufgerüttelt wird.