Logitech RS Track Wheel + RS Wheel Hub

Es gibt so viele bizarr überteuerte Sim-Racing-Lenkräder da draußen und wir alle, die wir uns in den letzten fünf Jahren mit diesem wunderbaren Hobby beschäftigt haben, haben gesehen, wie die Preise völlig in die Höhe geschossen sind. Der sehr einfache (aber gute) GT Pro V2 Zero von Cube Control kostet heute rund 700 GBP, während beispielsweise der übermäßig beworbene Valo GT23 von Simucube satte 870 GBP kostet. Noch verrückter wird es, wenn wir uns das neu veröffentlichte Moza Racing Lamborghini Squadra Corse Essenza SCV12 ansehen, das 1.300 £ kostet, oder Fanatecs Bentley Pikes Peak GT3 für 1.670 £.

Trotzdem bin ich froh, dass es auch wirklich hochwertige, durchdachte Budget-Produkte gibt, die sich nicht billig oder schlecht anfühlen müssen. Der Fanatec CSL McLaren V3 (170 £) ist für mich ein alter Favorit im Budgetsegment, und hier sind jetzt auch die Logitech RS Track Wheel plus RS Wheel Hub, die zusammen 70 £ bzw. rund 120 £ kosten. Hier bekommst du das Lenkrad selbst und die neue Tastenerweiterung des Hardware-Riesen, die Schaltwippen enthält, die du hinter dem Lenkrad festschraubst.

Das Design ist sehr gut ausbalanciert und die Ergonomie ist genial. Das Gummimaterial, aus dem die Griffe hergestellt sind, ist hervorragend.

The Wheel Hub beherbergt 13 Druckknöpfe, zwei Schraubenräder und einen Joystick sowie zwei Schaltwippen auf der Rückseite, die magnetisch sind und komplett aus Metall bestehen. Ich habe ein paar Videobewertungen gesehen, in denen erfahrene Sim-Racer sich hinsetzen und das Gefühl der Tasten auf der Vorderseite analysieren und sagen, dass sie nicht wirklich das gleiche Feedback geben wie teurere Lenkräder mit teureren Knopfnaben, aber das finde ich seltsam. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen guten und schlechten Tasten, aber gleichzeitig sind es nur Tasten, die gleichen, die sich auf einem Xbox-Controller oder einem DualSense befinden, und sie fühlen sich hier gut an. Das Gleiche gilt für die Knöpfe, an denen Sie drehen, z. B. um die Bremsbalance oder die "Traktionskontrolle" (im Spiel selbst) einzustellen. Sie fühlen sich gut an und haben genau den richtigen Widerstand, und auch die Schaltwippen sind brillant. Man könnte sich über das Fehlen von Doppelwippen beschweren, um die Kupplung in einem F1-Auto zu steuern, aber auf der anderen Seite ist es ein Feature, das ich nach 20 Jahren Sim-Racing noch nie benutzt habe, also ist es für mich kein Problem, dass ich nicht extra dafür bezahlen muss.

Auf der RS-Radnabe können Sie eine Vielzahl von Lenkrädern montieren, darunter auch solche von Aftermarket-Herstellern wie Sparco und Momo.

Was die RS Track Wheel betrifft, so gilt das gleiche positive Urteil auf der ganzen Linie. Ich mag die Größe von 29 Zentimetern und ich mag den Grip hier sehr, der eher an ein Formel-1-Rad oder ein moderneres GTWC-Auto erinnert. Ich mag das Design und dass die Griffe im Mittelteil, was meine Handflächen ausfüllt, klobiger sind, und ich liebe auch das Material, aus dem sie gemacht sind. Logitech hat hier den Nagel auf den Kopf getroffen, mit einer Art Gummi, die ich bei keinem anderen Sim-Racing-Lenkrad gefunden habe, und das Material selbst ist schnell zu einem meiner Favoriten geworden. Es ist griffig, aber nicht klebrig, es ist weich, aber nicht zu weich und es ist leicht sauber zu halten und abzuwischen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass das Alcantara-Material schnell abnutzt und steif oder hässlich wird.

Die Tatsache, dass dieses Rad inklusive Wheel Hub für 190 Euro gekauft werden kann, fühlt sich für mich wie ein echter Raubüberfall an und ich habe kein Problem damit, Logitechs neuestes Werk als Geniestreich zu bezeichnen. In Kombination mit der absolut brillantenDD11 G Pro Lenkradbasis ist dies eine großartige Wahl für diejenigen, die in erster Linie GT/F1-Autos in ihrem Sim-Rig fahren möchten.

