Logitech RS Shifter & Handbrake

Das Wichtigste bei einem sequentiellen Sim-Racing-Getriebe ist, dass die Klicks beim Gangwechsel mechanisch klar und deutlich sind. Natürlich sollte es sich so anfühlen, als würde man ein echtes sequentielles Getriebe verwenden, was viele Hersteller mit Überzeugung erreicht haben. Aiologs stellt ein großartiges Getriebe her, ebenso wie Heusinkveld, Simagic, Moza Racing und andere. Eines der Unternehmen, das wirklich nicht gelungen ist, ist Logitech, da das kürzlich veröffentlichte RS Shifter nicht nur als Handbremse minderwertig ist, sondern auch als Schaltknüppel tragisch ist.

Ein riesiger, schwerer, schwarzer Klumpen ist nichts, wofür du Geld ausgeben solltest.

Trotz des ziemlich hohen Preises von Logitechs absolut brillantem Lenkradstand mit Direktantrieb, der als Pro DD11 bekannt ist, haben sie offensichtlich beschlossen, dass ihr neues Zubehör in der gleichen Produktlinie Budgetmodelle sein sollten. Aus diesem Grund kostet dieses kombinierte Getriebe mit Handbremse und sequenziellem Getriebe nur 130 £ und ist damit eines der günstigsten im Sim-Racing der Welt. Das heißt, Logitech hätte nach der Fertigstellung des Prototyps einfach alle Blaupausen zerreißen und bei Null anfangen sollen, und lassen Sie mich erklären, warum.

Zunächst einmal ist der Formfaktor hier wirklich durch und durch verdorben. Das Getriebe ist enorm und die Montagemöglichkeiten für jeden mit einem Aluminiumprofil-Rigg (das die meisten ernsthaften Sim-Racer verwenden) sind schockierend begrenzt. Am besten montierst du sie, indem du die mitgelieferte Tischklemme auf einem nahegelegenen Tisch verwendest, was für mich keine langfristig nachhaltige Situation ist.

Vermeiden Sie diesen. Kaufen Sie stattdessen den Moza Racing SGP Shifter.

Sogar der uralte und mittelmäßige Fanatec Clubsport Shifter SQ ist viel besser als dieser.

Das Gefühl der Handbremse ist auch einfach schrecklich. Es ist zu weich und es fehlt ihm an Identität. Fast genauso schlimm ist dagegen das Schaltgefühl, wo es sich ebenfalls weich anfühlt und das Gefühl eines echten sequentiellen Getriebes völlig fehlt. Ich habe wahrscheinlich noch nie ein schlechteres sequentielles Getriebe in der Welt des Sim-Racing getestet, wenn man nur vom Feedback-Gefühl her spricht. Und es spielt keine Rolle, dass es "nur" 130 £ kostet. Moza Racing's SGP Shifter kostet etwa 140 £ und ist unbeschreiblich besser.