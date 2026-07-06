Logitech Mobi Fold

Es sind nun viele, viele Jahre vergangen, seit Microsoft seine Arc Mouse eingeführt hat, ein Design, das wir wiederholt als brillant gefeiert haben. Wir haben sogar vorhergesagt, dass wir wahrscheinlich eine Flut von Nachahmern sehen würden, die bereit sind, Mäuse zu starten, die Platz in Ihrer Tasche sparen. Doch trotz gelegentlicher Veröffentlichungen hier und da folgte der Markt zu unserer großen Überraschung nicht.

Oder vielleicht ist es das jetzt. Denn Logitech hat das Mobi Fold auf den Markt gebracht.

Die Mobi Fold ist nicht ganz dasselbe wie die Arc Mouse, aber die Idee ist dieselbe. Anstatt länglich zu sein, mit einer "Biegung", die die vertraute Ergonomie und Form erzeugt, ist der Mobi Fold zusammengefaltet (lustigerweise), und wenn man ihn entfaltet, erhält man ungefähr die gleiche Form. Im Großen und Ganzen ähnelt die Form der Mäuse, die du kennst, aber der Unterschied ist, dass Luft darin ist. Dies ergibt ein Gewicht von 79 Gramm und die Abmessungen von 21x66 Millimetern beim Falten, also fast wie eine große AirPods-Hülle.

Überraschenderweise ist er mit einem PAW3222-Sensor ausgestattet, der 4000 DPI liefert, was gar nicht schlecht ist. Außerdem kann man mit einer einzigen Ladung 32 Tage Nutzung erhalten, und das nicht nur über Bluetooth. Er ist mit einem Logi Bolt USB-Dongle kompatibel, und die Akkulaufzeit ist in diesem Fall ungefähr gleich.

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Du denkst hier wahrscheinlich hauptsächlich an den Komfort, und ja, es gibt kleinere Bedenken, so wie es bei der Arc Mouse gab – und immer noch ist. Deine Hand kann instinktiv "spüren", dass es sich um ein papierdünnes Design handelt, das etwas Festes nachahmen will, und meiner Meinung nach kann das deine Hand bei längerer Nutzung etwas angespannter machen. Es ist natürlich ein ziemlich offensichtlicher Kompromiss, den Logitech nicht zu verbergen versucht. Es wird immer bequemer sein, einen massiven, schweren MX Master zu benutzen als einen Mobi Fold, aber hier sprechen wir von einem goldenen Mittelweg zwischen Funktionalität und kompaktem Design.

Unter diesem Hintergrund kommt Logitech auf den ersten Blick gefährlich nahe an die Grenze, mit einer reaktionsschnellen, gut gebauten und unglaublich kompakten Maus, ohne auf guten Sensor oder Akkulaufzeit zu verzichten – und doch gibt es eine Sache. Der Mobi Fold ist nicht mit einem physischen Scrollrad ausgestattet, sondern über ein touchbasiertes. Apples Magic Mouse hat im Grunde auch eine, ebenso wie die Arc Mouse, aber hier ist sie einfach nicht reaktionsschnell genug. Zuallererst ist es auf einen kleinen, pillenförmigen Bereich beschränkt, der nach einem physischen Scrollrad modelliert ist, wo dieser Bereich zu klein ist und dein Finger instinktiv nicht erkennen kann, ob er sich in diesem Bereich befindet. Das Ergebnis ist, dass man das Ziel verfehlt, zu weit scrollt, zu wenig scrollt und in jeder Hinsicht ungenau ist. Dieses Scrollrad reicht einfach nicht aus.

Natürlich kann man es anpassen, anpassen und verbessern, und man sollte die eigene Fähigkeit, es über einen längeren Zeitraum "kennenzulernen", nicht unterschätzen, als ich es getestet habe. Aber das ist der einzige große Kompromiss des Mobi Fold, der schwer zu akzeptieren scheint, besonders da ein kleines physisches Scrollrad leicht hätte eingebaut werden können.

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Um ganz ehrlich zu sein, ist das ein absolut solides Gerät. Ich bin schon lange ein Fan von Logitechs benutzerfreundlicher Designphilosophie, und das setzt sich auch hier fort. Aber am meisten bin ich einfach froh, dass kompakte Mäuse wie die Arc Mouse solche Designs inspiriert haben.