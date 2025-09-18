Logitech hat die McLaren Racing Collection vorgestellt

HQ

Sim-Racing als Produktkategorie ist in den letzten fünf Jahren weltweit stark gewachsen und einer der Hersteller, der mit dem rasend schnellen Entwicklungstempo, das wir Sim-Racing-Fans genießen konnten, nicht wirklich Schritt gehalten hat, ist leider Logitech.

Mit dem Logitech DD Pro (den wir in unserem Test sehr gut bewertet haben) und dem kürzlich angekündigten RS50 will der Hardware-Riese versuchen, zu seinen engsten Konkurrenten aufzuschließen, und ein Schritt in die richtige Richtung ist höchstwahrscheinlich die kürzlich bekannt gegebene Zusammenarbeit mit McLaren Racing und speziell ihrem Formel-1-Team.

Das Logitech G McLaren Racing Collection besteht aus einem neuen Rad im Formel-Stil, einem orangefarbenen Playseat -Cockpit und einem Paar papayafarbener Astro A50X -Kopfhörer.

Logitech:

"Logitech G hat es sich zur Aufgabe gemacht, Sim-Racer mit Technologien auszustatten, die die Lücke zwischen virtuellen und realen Rennen schließen. Mit TRUEFORCE, das den Realismus und die Leistung verbessert, und unserer Partnerschaft mit McLaren Racing, die gemeinsames Know-how einbringt, bieten wir ein unvergleichliches Eintauchen, Präzision und Spannung - und helfen den Rennfahrern, ihre Rundenzeiten zu verbessern und den Nervenkitzel des Rennens zu Hause zu erleben."

McLaren:

"Durch die enge Zusammenarbeit mit Logitech G konnten wir im Rahmen unserer Partnerschaft die Grenzen zwischen virtuellen und realen Rennen verwischen und unsere Fans seit 2017 zu echten Rennfahrern machen."