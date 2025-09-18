Logitech hat den preisgünstigen RS50 mit Radstand angekündigt

HQ

Die Gerüchte über eine einfachere, schwächere und billigere Version der 11 Nm starken Logitech G Pro DD Radbasis erwiesen sich als absolut wahr, als der Hardware-Riese im Laufe des Abends eine Reihe seiner kommenden Produkte vorstellte.

Logitech RS50 und RS Pedale sind die preisgünstigen Gadgets von Logitech für alle, die immer noch keinen Riemenantrieb verwenden möchten und auf die taktile, mechanische Härte und Details zugreifen möchten, die eine Basis mit Direktantrieb bietet, ohne ihr gesamtes Sparkonto leeren zu müssen.

Die Basis verfügt über einen 8 Nm starken Servomotor, der mit 4000 Umdrehungen pro Sekunde läuft und derzeit 249,99 £ kostet (ohne das Rad selbst und ohne die Pedale). Die RS-Pedale selbst kosten bei Logitechg.com 119,99 £ und beherbergen eine Ladezelle für bessere Präzision und einen maximalen Druck von 75 Kilogramm im Bremspedal.

Richard Neville, Senior Global Product Manager Simulation, Logitech:

"RS50 ist nicht nur Hardware. Es ist das schlagende Herz deines SIM-Setups. Egal, ob du die Parabolica in Monza mit Höchstgeschwindigkeit fährst oder auf einer Rallye-Etappe driftest, das Drehmoment in Verbindung mit TRUEFORCE sorgt dafür, dass du jedes Detail der Traktion und jede Unebenheit auf der Straße spürst. Kombinieren Sie das mit der unübertroffenen Kontrolle der RS-Pedale, und es verwandelt jedes Rennen in eine intensive, emotionale Fahrt."