Logitech Flip Folio

Logitech ist im Stillen einer der besten Zubehörhersteller, und von der MX-Serie bis hin zu detailliertem und durchdachtem Tablet-Zubehör kann man sich fast immer darauf verlassen, dass die Produkte bewusst und mit Blick auf den tatsächlichen Gebrauch entwickelt wurden.

Die neue Flip Folio Hülle für das iPad (in diesem Fall die kleinere 11" iPad Pro) versucht erneut, den scheinbar unmöglichen Code zu knacken, eine Einheitshülle zu schaffen, die alle Bedürfnisse gleichzeitig erfüllt und das Tablet endlich einen Schritt näher an einen Mini-Laptop bringt. Es ist eine Mission, auf der Logitech schon einmal war, aber Flip Folio kommt dem sehr nahe.

Okay, was ist es denn? Es handelt sich um eine klassische Hülle, die die Vorder- und Rückseite des iPads schützt, Platz für den Apple Pencil bietet und über einen verstellbaren Ständer auf der Rückseite verfügt, sodass man das iPad in jeden beliebigen Winkel bringen kann. So weit, so gut, aber der "Party-Trick" des Flip Folio besteht darin, dass sich auf der Vorderseite eine magnetische Aussparung in der weichen Gummibeschichtung befindet. Hier befindet sich eine komplett separate Tastatur, die im Handumdrehen entfernt werden kann.

Das bedeutet, dass man mit dem Flip Folio nicht so nah an dem iPad sitzen muss, da die Tastatur nicht am Gerät klebt, sondern viel mehr Freiheit haben, das iPad als eigentliche Produktionsplattform zu nutzen.

So weit, so gut, aber es gibt noch ein paar kleinere Probleme, die Logitech in späteren Iterationen definitiv ausbügeln muss. In erster Linie ist diese Tastatur absolut brillant. Es ist weich, schön zu bedienen und hat hervorragende Tasten, aber es wäre ideal gewesen, wenn Logitech einen Weg gefunden hätte, es leicht anzuheben, um den Winkel komfortabler zu machen. Des Weiteren lässt sich die Vorderseite nicht von deinem iPad trennen, wenn man also z.B. das Tablet so in einen Ständer stellt, dass es als ergänzender Bildschirm an einem Arbeitsplatz genutzt werden kann, oder es einfach ohne das schwere Gehäuse nutzen möchtet, ist dies nicht möglich.

Nichtsdestotrotz ist dies eine ziemlich nette Möglichkeit, ein iPad wie einen Laptop funktionieren zu lassen und gleichzeitig die einzigartige Funktionalität zu respektieren, die immer mehr Menschen dazu bringt, es als Ersatz für einen echten Laptop zu verwenden. Ihn aufklappen, die Tastatur einschalten und beide Teile viel bequemer auf einem Tisch positionieren, ist ein Komfort, auf den man nur schwer verzichten kann.

Eines davon kostet etwa 160 £, was deutlich weniger ist als beispielsweise das Magic Keyboard von Apple für das iPad, aber man opfert auch das Passthrough-Charging, was bedeutet, dass die Tastatur separat aufgeladen werden muss, und vielleicht noch wichtiger, ein Trackpad. Die Idee ist, dass man entweder keine braucht oder dass man eine separate Maus verwendet, wenn man es wirklich ernst meint, und das kann ich tatsächlich nachvollziehen.

In der Tat ist dies gefährlich nah an der Alleskönner-Lösung, auf die viele Hardcore-iPad-Benutzer gewartet haben. Die Frage ist, ob das Fehlen eines Trackpads und eines Passthroughs die Leute abschreckt, wenn sie sehen, dass dies tatsächlich teurer ist, als nur eine billige Hülle und eine kleine Reisetastatur zu kaufen.