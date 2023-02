Logan-Regisseur könnte den Swamp Thing-Film inszenieren

HQ

James Mangold, Regisseur von Logan und dem kommenden Indiana Jones and the Dial of Destiny, befindet sich derzeit in frühen Gesprächen, um auch das kommende Swamp Thing-Projekt von DC zu leiten.

Swamp Thing wird Berichten zufolge ein Horrorfilm sein, und James Mangold soll ein großer Fan des Charakters sein. Swamp Thing debütierte in den 1970er Jahren und wurde zu einem der beliebtesten DC-Charaktere außerhalb der Justice League-Mitglieder.

Neben Swamp Thing hat James Gunn auch einen Supergirl-Film, eine neue Superman-Ursprungsgeschichte und eine Booster Gold-TV-Show angekündigt.

