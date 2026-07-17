Logan sucht nach einem Bild von Jean Gray im neuen Marvel's Wolverine Trailer

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Bevor wir in Marvel's Wolverine durch Söldner schneiden, als wären sie aus Gelee gemacht, und uns von ständigen tödlichen Wunden erholen, hat uns der Entwickler Insomniac Games mit einem neuen filmischen Trailer einen weiteren Blick auf den Titel gegeben. Im Ain't No Hero-Trailer kümmert sich Logan ständig um ein Bild von sich selbst und oft unerwidertem Liebesinteresse Jean Gray und sucht es auf.

Als Logan das Bild entgleiten lässt, wird er immer wütender und entfesselt schließlich seine Wut richtig gegen Lady Deathstrike, die im Trailer erstmals richtig als einer der Hauptantagonistinnen des Spiels enthüllt wird.

Wir bekommen auch einen neuen Blick auf Sabretooth, der je nach Situation wahrscheinlich eine kleine Hilfe oder ein Hindernis für Logan sein wird, aber zumindest im Trailer sortiert er einige Söldner, deren Waffen auf Wolverine gerichtet waren.

Marvel's Wolverine soll am 15. September erscheinen. Das Spiel wird wahrscheinlich eines der letzten Sony-Exklusivtitel auf einer Disc sein, da Sony weiterhin auf dem Weg ist, physische PS5-Spiele abzuschaffen.