Logan-Regisseur kritisiert große Filmuniversen dafür, dass sie das traditionelle Geschichtenerzählen zerstören

Deadpool & Wolverine könnte einer der größten Filme des Sommers werden, gespickt mit seinem unverwechselbaren Humor und seiner wilden Mischung aus Charakteren aus verschiedenen Universen und Franchises. Aber ist dieses chaotische Storytelling eine gute Sache?

Nein, sagt Logan-Regisseur James Mangold, der argumentiert, dass große Kinouniversen, die aus mehreren Filmen bestehen, dem traditionellen Geschichtenerzählen schaden oder es sogar "töten". In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte Mangold:

"Ich mag es nicht, ein Universum mit mehreren Filmen aufzubauen. Ich denke, das ist der Feind des Geschichtenerzählens. Der Tod des Geschichtenerzählens. Für die Leute ist es interessanter, wie die Legos miteinander verbunden sind, als wie die Geschichte vor uns abläuft.

"Für mich ist das Ziel immer: 'Was ist das Besondere an diesem Film und diesen Charakteren?' Dich nicht an einen anderen Film oder ein Osterei oder etwas anderes denken zu lassen, was alles ein intellektueller Akt ist, kein emotionaler Akt. Du willst, dass der Film auf einer emotionalen Ebene funktioniert."

Stimmen Sie dem zu, was Mangold sagt?