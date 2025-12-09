Loekni hat gerade eine Demo für sein friedliches Adventure-Spiel namens Zitifono veröffentlicht

Auf der diesjährigen Wholesome Snack Showcase gab es eine ganze Reihe von Schattenabfällen, mit vollständig gestarteten Spielen, auf neuen Plattformen und sogar Demos, die ankommen, und aufbauend auf letzterem Punkt haben wir nun eine abschließende Neuigkeit, über die wir berichten können.

Studio Leokni hat bekannt gegeben, dass im Rahmen der Show eine Demo für ihr kommendes friedliches Abenteuerspiel namens Zitifono erschienen ist. Dieser Titel dreht sich ganz darum, die offenen Wellen zu erkunden und einen azurblauen Ozean zu erkunden, in atemberaubenden Buchten zu schwimmen, Schätze zu finden und sonst mit den reizvollen Bewohnern des Landes zu interagieren. Mit einem Rätsel im Kern des Spiels, wenn du ein entspannteres Abenteuer suchst, ist Zitifono eines, das du im Auge behalten solltest.

Da die Demo nun verfügbar ist, warten wir noch auf das feste Veröffentlichungsdatum des Spiels, aber die gute Nachricht ist, dass wir, sobald der Titel vollständig erscheint, mit Sicherheit wissen, dass er auf dem PC über Steam debütieren wird.