Locomoto erscheint im April auf dem PC

Im Rahmen der laufenden Future Games Show hat Entwickler Green Tile Digital gerade das genaue Datum bekannt gegeben, an dem die Fans mit dem Einstieg in ihr kommendes Zugabenteuer Locomoto rechnen können. Der Titel wird am 8. April für PC erscheinen, und mit dieser Ankündigung im Hinterkopf wurde auch ein Trailer zum Veröffentlichungsdatum veröffentlicht.

HQ

Was Locomoto den Spielern bieten wird, dreht sich das Spiel darum, ein Zugbegleiter zu werden und durch eine üppige Welt zu reisen, Ressourcen zu sammeln, Möbel herzustellen, um dein Fahrzeug zu dekorieren, und Passagieren und Stadtbewohnern auf dem Weg bei allen Wünschen zu helfen, die sie haben könnten.

Ben Clarke, CEO von Locomoto Green Tile, fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, Locomoto im April auf dem PC zu veröffentlichen. Ich bin so stolz auf alles, was unser Team bisher erreicht hat. Es war manchmal ziemlich anstrengend, aber wir hatten auch viel Spaß auf dem Weg; Wir freuen uns sehr darauf, diese Freude mit den Spielern zu teilen, wenn wir in nur wenigen Wochen endlich zur Veröffentlichung kommen! Wir sind unserer Community unglaublich dankbar, die uns seit der Veröffentlichung unserer Demo bereits so viel wertvolles Feedback gegeben hat, und wir können es kaum erwarten, noch mehr Spieler einzuladen, uns auf unserer Reise zu begleiten."

Es gibt derzeit keine angekündigten Pläne für eine Konsolenversion des Spiels, aber da ein so schönes Abenteuer versprochen wurde, könnt ihr unten noch ein paar weitere Ausschnitte des PC-Titels sehen.