Lockheed will die F-35 turboaufladen und sie in einen "Ferrari" verwandeln

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Nach dem Rückzug aus dem Next Generation Air Dominance-Rennen der Air Force richtet Lockheed Martin seine Bemühungen darauf aus, der F-35 und F-22 Raptor neues Leben einzuhauchen.

Die Idee ist, Spitzentechnologie, die für den inzwischen verlorenen NGAD-Vertrag entwickelt wurde, in diese erfahrenen Kampfflugzeuge einzubauen, um effektiv ein Flugzeug der "fünften Generation plus" zu schaffen. Führungskräfte glauben, dass dies eine Leistung der sechsten Generation zu einem Bruchteil der Kosten erzielen könnte.

"Es gibt Techniken und Fähigkeiten... die für (unser NGAD-Angebot) entwickelt wurden und die wir jetzt hier anwenden können", sagte der CEO von Lockheed am Dienstag in einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen. "Wir werden im Grunde das Chassis (des F-35) nehmen und es in einen Ferrari verwandeln."

Da Tausende von F-35-Kampfflugzeugen potenziell von der Aufrüstung profitieren könnten, von verbesserten Sensoren bis hin zu schwer fassbaren Tarnkappenfähigkeiten, könnten die Verbesserungen die Luftherrschaft für US-Verbündete und -Partner gleichermaßen neu definieren. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickeln wird.