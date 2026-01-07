Lockheed Martin verdreifacht die Patriot-Raketenabgabe

HQ

Lockheed Martin hat mit der US-Regierung einen langfristigen Vertrag vereinbart, der die jährliche Produktionskapazität der Patriot PAC-3-Raketenabfangjäger mehr als verdreifachen wird und damit die weltweit steigende Nachfrage nach Luftverteidigungssystemen widerspiegelt.

Im Rahmen einer siebenjährigen Vereinbarung mit dem US-Verteidigungsministerium plant das Unternehmen, die Produktion auf etwa 2.000 Raketen pro Jahr zu steigern, gegenüber zuvor etwa 600. Die Entscheidung fällt, während die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten die Bemühungen zur Stärkung der Luft- und Raketenabwehr als Reaktion auf zunehmende geopolitische Risiken beschleunigen.

Der PAC-3-Abfangjäger, der im Luftverteidigungssystem Patriot eingesetzt wird, ist zu einem Grundpfeiler der westlichen militärischen Unterstützung für die Ukraine geworden und wird auch von 16 Ländern betrieben, darunter Japan, Polen, Schweden und Katar. Lockheed Martin gab an, die Produktion in den letzten zwei Jahren bereits um 60 % erhöht zu haben und allein im Jahr 2025 620 Raketen ausgeliefert zu haben.

Die Erweiterung folgt auf einen Rekordvertrag von 9,8 Milliarden US-Dollar, der im vergangenen Jahr für fast 2.000 Patriot-Raketen vergeben wurde, die größte Einzelbestellung für das System, was unterstreicht, wie die Raketenverteidigung in den Mittelpunkt der modernen Kriegsplanung rückt.