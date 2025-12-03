Lockheed Martin eröffnet neue Anlage zur Beschleunigung der Entwicklung hyperschallischer Waffen

HQ

Lockheed Martin hat ein neues Labor zur Integration von Hyperschallsystemen auf seinem Campus in Huntsville eröffnet, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit, was einen weiteren Schritt im Einsatz von Waffen der nächsten Generation markiert, die mit mehr als fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen können.

Das 1.200 Quadratmeter große Gelände wird fortschrittliche Testgeräte, Simulationsumgebungen und Integrationswerkzeuge beherbergen und Teil eines umfassenderen Investitionsprogramms von 529 Millionen US-Dollar sein, das mehr als 700.000 Quadratfuß neue Einrichtungen im Bau oder geplanten Bereich umfasst.

Hyperschallsysteme sind zu einem zentralen Bestandteil des strategischen Wettbewerbs zwischen den Vereinigten Staaten und China geworden, wobei beide um die Entwicklung von Waffen kämpfen, die traditionelle Verteidigungen überholen und ausmanövrieren können.

Lockheed sagte, das neue Labor werde die Testzyklen beschleunigen und kommende Programme unterstützen. Die Ankündigung erfolgt, nachdem das Verteidigungsstart-up Castelion im Oktober Verträge zur Integration seiner Blackbeard-Hyperschall-Angriffswaffe in bestehende US-Armeesysteme erhalten hat.

Programmmanagementdirektor für Lockheed Martin:

"Hyperschallwaffen gestalten die Zukunft der militärischen Verteidigung neu, indem sie unvergleichliche Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit liefern, die traditionelle Bedrohungen übertreffen."