Lockheed Martin erhält einen Vertrag über 4,7 Milliarden Dollar zur Ausweitung der Patriot-Raketenproduktion

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Lockheed Martin hat laut einer neuen Erklärung einen Vertrag über 4,7 Milliarden Dollar von der US-Regierung erhalten, um die Produktion seiner Patriot-Abfangraketen weiter auszubauen.

Das Abkommen umfasst die Produktion der Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), einer Schlüsselkomponente der US-amerikanischen und verbündeten Raketenabwehrnetzwerke, die zur Abfangung ankommender ballistischer Bedrohungen eingesetzt werden.

Der Vertrag folgt auf eine umfassendere mehrjährige Initiative des Pentagon, die Leistung des Systems deutlich zu steigern, da die Nachfrage nach Luftverteidigungsfähigkeiten aufgrund der gestiegenen globalen Spannungen stark angestiegen ist.

Das PAC-3 MSE-System wurde auch in jüngsten militärischen Gefechten stark eingesetzt und trägt zur Belastung der bestehenden Bestände bei. Beamte haben gewarnt, dass trotz der Produktionsausweitung die Versorgungsbeschränkungen kurzfristig bestehen bleiben werden.

Die USA haben zudem mögliche groß angelegte ausländische Militärverkäufe des Systems genehmigt, unter anderem an Partner im Nahen Osten, da die Länder ihre Luftverteidigungsfähigkeiten schnell stärken.