Lockdown in Osaka verhindert Eröffnung von Super Nintendo World erneut

Menschen erwarten Planungssicherheit, doch das ist in diesen Zeiten vielerorts einfach nicht wie gewohnt möglich. Spiele, Filme und große Events erhalten Veröffentlichungsdaten, die niemand absehen kann, deshalb nehmen Meldungen über Verschiebungen und unnötige Entschuldigungen von Entwicklern mittlerweile einen großen Teil unserer täglichen Nachrichtenquote ein.

Die Universal Studios Japan müssen nach einem weiteren Lockdown in Japan nun bekanntgegeben, dass die geplante Eröffnung des Themenparks Super Nintendo World nicht wie angekündigt am 4. Februar stattfinden kann. Osaka ist einer der japanischen Corona-Hotspots, in dem sich täglich viele Hundert Menschen mit der gefährlichen Krankheit anstecken. Bisher wurde kein neues Datum bekanntgegeben.

Quelle: Bloomberg-Tech-Reporter Takashi Mochizuki.