LocalThunk erklärt, warum das große Update 1.1 von Balatro nicht im Jahr 2025 erscheinen wird

HQ

Wenn ihr sehnsüchtig auf Neuigkeiten gewartet habt, wann das versprochene Update 1.1 von Balatro eintreffen wird, haben wir an dieser Front etwas zu teilen, auch wenn es nicht von Natur aus positiv ist.

Entwickler LocalThunk hat einen Blogbeitrag veröffentlicht, in dem er erklärt, dass das versprochene Update noch auf dem Weg ist, aber dass es noch eine Weile auf sich warten lässt. Es wird nicht mehr im Jahr 2025 erscheinen, und der Grund dafür ist, dass sie sich Zeit lassen und zu ihrem typischeren Entwicklungsrhythmus für das Spiel zurückkehren, der einfach ein paar Stunden am Tag beträgt, da sie im Herzen ein "Hobby-Entwickler sind und ich es liebe zu basteln".

Wie von LocalThunk erklärt: "Ich habe ein paar Monate lang eine Pause von allem gemacht, was mit dem Spiel zu tun hatte, bis Anfang 2025, als ich mich sehr langsam wieder in die Arbeit eingearbeitet habe. Ich habe mich jedoch entschieden, nur so an dem Spiel zu arbeiten, wie ich es zu Beginn des Projekts als Hobbyist getan habe (ein paar Stunden pro Tag und nicht immer mit dem Update 1.1), und es stellt sich heraus, dass es viel langsamer ist, als 12 Stunden pro Tag im Crunch-Modus zu arbeiten, wie ich es um die Veröffentlichung herum war."

Sie geben auch an, dass sie noch nie eine Frist für die Erledigung von Dingen für Balatro gesetzt haben und jetzt nicht anfangen werden, weshalb sie nicht beabsichtigen, den zuvor geplanten Starttermin 2025 für das Update einzuhalten.

Wenn Sie jedoch befürchten, dass dieser Ansatz dazu führen könnte, dass das Spiel bald von LocalThunk aufgegeben wird, erklären sie auch: "Ich habe vor ein paar Monaten gepostet, dass ich endlich 100% der Errungenschaften in Balatro erreicht habe, und zur Beruhigung wird der Balatro -Spieler in mir absolut nicht zulassen, dass ich von der Entwicklung dieses Spiels weggehe. Ich bin schon super aufgeregt, das Spiel von einem zweiten Profil aus wieder zu 100% zu 100% zu spielen, wenn 1.1 fertig ist. Seien Sie versichert, es wird passieren."