Llamasoft: The Jeff Minter Story ist eine interaktive Dokumentation, die das Leben des exzentrischen Spieleentwicklers erforscht

Wir haben einige sehr seltsame Spiele gesehen, die im Rahmen der Day of the Devs: The Game Awards Edition erschienen sind, und im Geiste dessen und in Fortsetzung des Trends haben wir jetzt Llamasoft: The Jeff Minter Story, um dieser Gleichung hinzuzufügen.

Dieses Spiel wird als interaktive Dokumentation beschrieben, die den britischen Gaming-Bereich in den 1980er und 1990er Jahren erforscht und dem Leben des exzentrischen Entwicklers Jeff Minter folgt, der eine ganze Reihe von heute ikonischen Titeln für Commodore, Atari, Sinclair und andere Plattformen entwickelt.

Während das Ziel dieses Spiels darin besteht, die Geschichte eines der bekanntesten Spieleentwickler Großbritanniens zu erzählen, wird es auch als digitales Museum dienen, in dem die Spieler Designdokumente einsehen, brandneue Videos ansehen und sogar einige der berühmten Titel spielen können. Wir kennen sogar die genaue Liste der Spiele, die in diesem größeren Titel verfügbar sein werden, und Sie können diese Liste unten sehen.

Sinclair ZX81:





3D3D



Tausendfüßler



Commodore VC-20:





Entführer



Angriff auf die Anden



Deflex V



Gridrunner (Gridrunner)



Höllentor



Laser-Zone



Matrix: Gridrunner 2



Metagalaktische Lamas kämpfen am Rande der Zeit



Rattenmann



Commodore 64:





Ancipital



Angriff der mutierten Kamele



Batalyx



Gridrunner (Gridrunner)



Höllentor



Hover-Bovver



Iridis Alpha



Mama Lama



Matrix: Gridrunner 2



Metagalaktische Lamas kämpfen am Rande der Zeit



Pyschedelia



Die Rache der mutierten Kamele



Die Rache der mutierten Kamele II



Rox 64



Schafe im Weltraum



Leerenläufer



Sinclair Spectrum:





Bombe in der Stadt



Headbanger-Himmel



Rox III



Superdeflex



Atari 8-bit:





Angriff der mutierten Kamele



Farbraum



Gridrunner (Gridrunner)



Hover-Bovver



Turboflex



Konix Multi-System:





Angriff der mutierten Kamele '89



Atari ST:





Llamatron: 2112



Die Rache der mutierten Kamele



Super-Gridrunner



Atari Jaguar:





Sturm 2000



Reimagined:





Gridrunner Remastered



Obwohl es derzeit kein genaues Veröffentlichungsdatum für Llamasoft: The Jeff Minter Story über 2024 hinaus gibt, wissen wir, dass es irgendwann auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S und Nintendo Switch erscheinen wird. Seht euch unten den Ankündigungstrailer für das Spiel an.