Llama Lane enthüllt das Geheimrezept für die sehr erfolgreiche schwedische Spieleindustrie

Wenn es um Popkultur geht, ist Schweden vielleicht am besten für seine Musikszene bekannt, in der unzählige der größten Bands und Künstler der Welt sowie Produzenten zu Hause sind, die dazu beigetragen haben, Weltstars zu schaffen und zu fördern. Aber Tatsache ist, dass Schweden heute mindestens genauso gut in Sachen Spiele ist, mit vielen weltberühmten Entwicklern, die riesige Mengen an Spielen verkaufen.

Was ist also das Geheimnis hinter all dem? Während der DevGAMM haben wir die Gelegenheit genutzt, um Lars Håhus, Leiter von Llama Lane, nach seinen Ansichten zu diesem Thema zu fragen:

"Ich bin sehr stolz darauf, Teil des schwedischen Ökosystems und der schwedischen Spieleentwicklerszene zu sein. Wir zeichnen uns seit einigen Jahren dadurch aus. Die Talentdichte in Schweden ist wirklich... Es gibt so viele talentierte Entwickler.

"Und von Malmö bis zum oberen Norden gibt es so viele Leute, die großartige Spiele machen. Ich denke, was wir in Schweden gesehen haben, von dem wir profitiert haben, ist, dass Leute, die erfolgreich Spiele gemacht haben, Geld verdient haben und tatsächlich etwas Geld daraus gemacht haben und relativ wohlhabend geworden sind, dass sie wieder in die Branche investieren, weil sie es wollen. Weil ihnen die Branche am Herzen liegt."

Die Liebe zur Gaming-Welt bringe Entwickler und Publisher dazu, wieder in die Branche zu investieren, sagt er und sagt, dass dies zu einer positiven Spirale führt, in der Erfolg zum Erfolg führt:

"Auch hier lieben sie Spiele und so weiter, aber sie kümmern sich um das Ökosystem. Sie kümmern sich um das schwedische Spielklima. Und dann sehen wir, dass weitere Studios gegründet werden.

"Es werden immer mehr Spiele gemacht. Das Dienstalter der Menschen steigt im Grunde. Wir haben immer mehr wirklich talentierte Entwickler. Und das schafft wirklich diese Engine für viele wirklich großartige Spiele, die in Schweden produziert werden."

Eine weitere Sache, die er hervorhebt, ist die Tatsache, dass es in Schweden keine staatliche Finanzierung für Spiele gibt, was laut Håhus bedeutet, dass die Entwickler wirklich die Spiele entwickeln müssen, die die Leute tatsächlich spielen und kaufen wollen:

"Was wir in Schweden gesehen haben, ist dieses Sinken oder Schwimmen. Man muss eine kommerzielle Denkweise haben, wenn man seine Spiele entwickelt, damit man an einen Punkt kommt, an dem man tatsächlich Einnahmen generiert und dann der Community etwas zurückgeben kann."

Schauen Sie sich das sehr interessante Interview in voller Länge unten an.