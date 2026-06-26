Lizzy Caplan stößt zur Realverfilmung von Far Cry

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Gegen Ende 2025 kündigte Ubisoft an, mit FX zusammenzuarbeiten, um eine Realverfilmung von Far Cry zu machen, wobei Alien: Earth-Showrunner Noah Hawley als Produzent neben Rob Mac aus It's Always Sunny in Philadelphia dabei ist, der ebenfalls als einer der Hauptdarsteller im Projekt auftreten wird.

Wir haben auf weitere Neuigkeiten zu diesem Projekt gewartet, und nun kommt endlich dieses Projekt heraus, da bestätigt wurde, dass Lizzy Caplan als weitere führende Stars zum Projekt stößt. Wir wissen nichts über die Figur, die Caplan spielen wird, nur, dass "die Besetzung gerade viel gefährlicher geworden ist."

Abgesehen von dieser Nachricht hat Hawley zuvor erklärt, dass die Serie keines der bestehenden Spiele adaptieren wird und stattdessen einer eigenen, einzigartigen Erzählung folgen wird, alles im Rahmen ihrer Pläne, eine "Anthologie-Serie" zu werden.