Lizzo reagiert auf ihre Erwähnung in South Park Das Ende der Fettleibigkeit

Kein großer Name ist jemals vor South Park sicher. Al Gore wurde in eine seltsame Kreatur namens ManBearPig verwandelt, Kanye West wurde gezeigt, wie er intime Beziehungen zu Fischen hatte, und jetzt wurde Lizzo als gefälschte "Gewichtsverlust"-Droge dargestellt, die nach ihr benannt wurde.

In dem Clip, auf den Lizzo auf ihrem TikTok-Account reagiert, sehen wir, wie Stans Mutter Sharon Kyles Mutter erzählt, dass sie sich Ozempic nicht leisten konnte, aber Lizzo ihr auch half, ihre Ziele zu erreichen. Mit Lizzo konnte sie essen, was sie wollte, und die körperliche Aktivität auf ein Minimum beschränken.

Lizzo schien sich nicht allzu sehr an der allgemeinen Referenz zu stören. Am Ende sagte sie, dass sie "wirklich diese Schlampe" sei. Lizzo nahm die Anspielung als Moment, um die Zuschauer daran zu erinnern, dass sie den Menschen sagt, dass sie sich nicht darum kümmern sollen, was andere denken und selbst lieben.

