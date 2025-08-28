Lizenzteile sollen dafür sorgen, dass sich jede Borderlands 4 Waffe "fantastisch" anfühlt

HQ

Wir alle wissen, wie es in einem Looter-Shooter-Spiel ist. Die Idee dahinter ist zwar, dass jeder einzelne Gegenstand etwas Einzigartiges und Besonderes an sich hat, aber in der Praxis sind die meisten Gegenstände völlig nutzlos und werden entweder nie abgeholt oder sofort in den Läden im Spiel verkauft. Die Leute von Gearbox verstehen das auch, und für Borderlands 4 führen sie ein System ein, das darauf abzielt, Waffen besser zu machen und die Idee, eine Waffe zu plündern und dann sofort auf diese Waffe zu schießen, umso unterhaltsamer zu machen.

Im Gespräch mit Senior Project Producer Anthony Nicholson auf der Gamescom erfuhren wir, warum das Licensed Parts -Feature eingeführt wird, da dies die großartige Idee von Gearbox ist, um alle Waffen skurriler und einzigartiger zu machen.

"Ja, wir wollten also viele der Dinge nehmen, die wirklich gut funktioniert haben, die die Leute wirklich, wirklich cool fanden, und unser Waffenteam hat auf der Designseite, der Kunst, der Animation einen fantastischen Job gemacht, alles war wirklich, wirklich gut gemacht. Und so wollten wir sehen, welche Stücke die Leute lieben. Wie der Hyperion-Teil von Hyperion lieben die Leute den Schild, wenn er oben ist. Wir nehmen also diesen lizenzierten Teil, wir haben nicht den vollständigen Hersteller, aber wir nehmen diesen Teil und jetzt können Sie ihn auf Ihrer Maliwan-Waffe mit Jacob's Crit und TD oder Reload oder was auch immer für ein verrücktes Ding es sein mag, haben. Es geht also wirklich darum, sicherzustellen, dass der Spieler jedes Mal, wenn er eine Waffe in die Hand nimmt, das Gefühl hat, großartig zu sein, und dass er weiter schießen und plündern und das während der gesamten Kampagne fortsetzen kann."

So wie es aussieht, ist die Mehrheit der Waffenhersteller in Borderlands 4 als Kernmarken vertreten, nur eine Handvoll fehlt. Diejenigen, die fehlen, werden dank der Licensed Parts -Funktion bis zu einem gewissen Grad bestehen bleiben, aber wie entscheidet Gearbox, welche Hersteller vorgestellt werden und welche für ein Spiel verpasst werden? Lead Level Designer Jason Reiss erklärte diesen Prozess.

"Oh, das ist unmöglich. Es ist ein Geben und Nehmen. Wir lieben sie alle. Und so finden wir irgendwie unsere verschiedenen Nischen, die verschiedenen Spielstile, und wir stellen sicher, dass wir diese bedienen. Aber es ist tatsächlich extrem schwer, sich zu entscheiden. Und so ist es großartig mit den Lizenzteilen, weil wir immer noch einige dieser Gefühle dorthin bringen können. Hyperion ist immer noch da, Atlas, du bringst das lizenzierte Teil hierher und du kannst immer noch ihr Verhalten haben, aber du kannst es mit all diesen anderen kombinieren, was ich liebe, weil es unsere Beutejagd so viel relevanter macht. Es macht Lila oder Epen so viel verlockender und aufregender, wenn sie fallen. Und so gibt es noch mehr Belohnungen, die der Spieler bekommen kann."

Schaut euch das vollständige Interview unten an, um einen Vorgeschmack darauf zu erhalten, wie die Post-Game für Borderlands 4 aussehen wird, und wie die neue nahtlose Welt es Gearbox ermöglicht, ihre kreativen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen.