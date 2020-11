Livestock-Update macht aus Siedlern von Endzone: A World Apart Viehzüchter

You're watching Werben

Gentlymads Strategiespiel Endzone: A World Apart wird im Laufe des Tages mit einem kleinen Update erweitert. Im Fokus steht diesmal die Viehnutzung in der Postapokalypse, denn neuerdings können Jäger in der Wildnis Nutztiere fangen und sie in der Weide zusammentreiben. Die Erzeugnisse eurer Hasen, Ziegen, Rinder und Hühner werden in der Küche zu leckeren Kuchen und deftigen Eintöpfen weiterverarbeitet. Diese Aspekte werden mit Titel-Update #9 auch im Tutorial reflektiert, falls ihr neu in das Strategiespiel einsteigen wollt. 2021 soll Endzone: A World Apart die Early-Access-Entwicklung hinter sich lassen, die seit April laut Hersteller bereits über 100.000 Spieler ausprobiert haben.