Live-Service-Roadmap: Ende Mai 2021

Die Welt der Live-Services steht nicht still und deshalb wollen wir euch wieder auf den neuesten Stand bringen. In den letzten Wochen ist in unseren liebsten Zeitfressern einiges passiert, deshalb werfen wir nun einen Blick auf die aktuellen Ergänzungen und neuen Inhalte, die bald verfügbar werden und unsere Aufmerksamkeit erfordern. Hier sind sechs große Updates, die es in beliebten Live-Service-Spielen gibt.

Overwatch - Geburtstag

Bis zum 8. Juni feiert Overwatch seinen Geburtstag mit neuen Skins und Aufgaben, die von euch erfüllt werden sollen. Ihr werdet in den nächsten drei Wochen kosmetische Anpassungsoption als Belohnung freischalten können, wenn ihr fleißig spielt und bestimmte Ziele abschließt. Das Programm kennen wir zwar schon aus den vergangenen Jahren, aber es ist eine gute Ausrede, um mal wieder ein paar schöne Runden Overwatch zu spielen.

Call of Duty: Black Ops Cold War, Mobile und Warzone - Actionhelden aus den Achtzigern

Activision versetzt die Call-of-Duty-Welt in die Achtzigerjahre zurück, denn die beiden Actionhelden John Rambo (Sylvester Stallone) und John McClane (Bruce Willis) lassen sich in Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Mobile blicken. Ihr müsst die beiden spielbaren Operatoren mit Echtgeld kaufen, wenn ihr sie eurem Repertoire hinzufügen wollt. Das Crossover hat auf der Battle-Royale-Karte und in verschiedenen Multiplayer-Inhalten seine Spuren hinterlassen, ihr dürft euch also auf einige Veränderungen freuen.

Destiny 2 - Die Gläserne Kammer

Bungie hat vor wenigen Tagen die 14. Saison in Destiny 2 ausgerufen und zu diesem Anlass verschiedene Inhalte des Live-Service-Spiels recycelt. Die Hüter sollen sich mal wieder mit den Vex-Maschinen anlegen und diese Konfrontation wird am Wochenende ihren vorläufigen Höhepunkt finden. Am Samstag kehrt die Gläserne Kammer aus dem ersten Destiny zurück und deshalb werden sich aktive Spieler versammeln, um den Raid gemeinsam abzuschließen. Bungie will die Endgame-Aktivität eigenen Aussagen zufolge überarbeitet haben, deshalb sollte sich euer Feuertrupp zum Beispiel darauf einstellen, neue Triumphe (Herausforderungen) abzuschließen.

Gears 5: Operation 7

The Coalition möchte ebenfalls sicherstellen, dass sich Spieler von Gears 5 im Third-Person-Shooter nicht langweilen und deshalb führen sie zwei neue Charaktere ein. Die Biochemikerin Hana Cole und die Locust-Wissenschaftlerin Ukkon dürfen sich auf der frischen Karte Ephyra austoben, während sich Spieler an die neue Spielebalance gewöhnen. Die Patch-Notizen zum Update „Operation 7" sind ziemlich lang, deshalb solltet ihr euch an dieser Stelle über alle Änderungen, Optimierungen und Korrekturen informieren.

Eine der interessanten Veränderungen betrifft die Wettbewerbsmodi, die einer ziemlich bedeutenden Überarbeitung unterzogen wurden. Das frühere Rangsystem wird über den Haufen geworfen, da die Spieler nun ganz klassisch Rangpunkte (sogenannte „Gear Points") sammeln, die über ihren Rang entscheiden. In Zukunft gilt: Je besser ihr seid, desto mehr Punkte habt ihr. Gear Points gelten für alle Wettbewerbsmodi, die sich in Zukunft auf mehr Spieltypen entfalten. Globale Bestenlisten zeigen zudem an, wer sich am besten behaupten konnte.

Pokémon Go: Luminous Legends Y

Das Pokémon-Go-Event „Luminous Legends X" ist zu Ende gegangen, doch Niantic will die warmen Temperaturen natürlich nutzen, um die Spieler bei der Stange zu halten. Es folgt (Achtung, besonders kreativer Name) das In-Game-Event „Luminous Legends Y", das das legendäre Pokémon Yveltal im Rahmen von Fünf-Sterne-Raids einführt. Ihr findet in nächster Zeit häufiger Pokémon vom Typ Unlicht in freier Wildbahn, außerdem schlüpfen Pam-Pam, Larvitar und Absol häufiger aus bestimmten Eiern. Am 25. Mai endet die Ära des Zwielichts, denn in der zweiten Event-Phase stehen Feentypen im Fokus. Die Evoli-Evolutionsstufe Feelinara wird in Pokémon Go eingeführt und ihr findet in freier Wildbahn häufiger Pokémon dieses Typs. Evoli-Freunde werden zudem andere Formen von Evoli in Drei-Sterne-Raids treffen. Am 31. Mai ist die Magie dann schon wieder vorbei.