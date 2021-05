Live-Service-Roadmap - Anfang Mai 2021

You're watching Werben

Auch in dieser Ausgabe unserer Live-Service-Roadmap informieren wir euch wieder über wichtige Content-Updates, auf die ihr euch in den nächsten zwei Wochen freuen könnt.

Destiny 2: Season of the Splicer

Destiny 2 startet am 11. Mai in die 14. Saison und das bringt neue Aktivitäten und Beute mit sich. In „Season of the Splicer" tritt unser Streit mit der Cabalen-Kaiserin Caiatl in den Hintergrund, da wir uns stattdessen wieder auf die Roboterrasse der Vex konzentrieren. Die konnten die Heimat der Hüter, die letzte Stadt, mit einem Trick in endlose Nacht hüllen. In den kommenden Monaten werden wir verschiedene Aktivitäten spielen, die sich darauf konzentrieren, diesen Angriff zu beenden. Dazu gehört der Matchmaking-Modus „Override" für sechs Personen, die intensive Feuergefechte erleben werden.

Außerdem führt das kommende Content-Update neue Möglichkeiten ein, wie wir unsere Charaktere anpassen können. Das Transmogrifikationssystem "Rüstungssynthese" wird sein Debüt geben und es den Spielern erlauben, das visuelle Erscheinungsbild von Ausrüstungsstücken zu verändern. Bungie wird zudem einen Raid aus dem ersten Destiny zurückbringen, die Gläserne Kammer. Diese End-Game-Herausforderung soll angeblich leicht überarbeitet worden sein, doch die alten Veteranen werden schon wissen, was sie erwartet.

You're watching Werben

Rainbow Six: Siege - Apocalypse

Bevor Rainbow Six: Siege in die nächste Content-Staffel abtaucht, haben wir ein neues In-Game-Event vor uns. Noch bis zum 18. Mai steht der „Apocalypse"-Spielmodus zur Verfügung. Darin kämpfen zwei Operatoren-Teams in einer speziellen Variante der Karte „Outbreak" um die Vorherrschaft. Eine Seite soll einen Sprengstoffbehälter verteidigen, der sich über die Karte bewegt, während die andere Mannschaft versucht, die Ladung zu entschärfen, bevor die Zeit abläuft. Spielerisch gleicht das Programm dem Haupterlebnis von Rainbow Six: Siege, es gibt jedoch einige Unterscheidungsmöglichkeiten. Angreifer können beispielsweise die Räume scannen, um die Bombe schneller zu finden. Apocalypse wird gleichzeitig weitere optische Anpassungsoptionen einführen, die im In-Game-Store verkauft werden.

Rocket League: Nascar

Pysonix hat in den letzten Wochen einige neue Autos in Rocket League eingeführt, darunter Modelle aus der Formel 1. Als nächstes steht der amerikanische Anbieter Nascar auf dem Plan, der das beliebte Free-to-Play-Spiel am 9. Mai mit neuer Karosserie beliefert. Drei Autos werden in einem Paket zusammen mit Skins verkauft, der Spaß kostet euch mindestens 2000 Credits. Das Paket kann bis zum 12. Mai beansprucht werden, es wird aber nicht die letzte Gelegenheit bleiben.

Watch Dogs: Legion - Online-Modus

Wir hatten seit dem offiziellen Start nicht allzu viele Gründe, über den Online-Modus von Watch Dogs: Legion zu sprechen, doch mit dem neuesten Titel-Update gibt es mal wieder eine Gelegenheit. Ab sofort könnt ihr private Koop-Sitzungen eröffnen oder darauf zugreifen. Dadurch wird eure Gruppe nicht mehr automatisch mit anderen Spielern gefüllt und ihr habt eure Ruhe. Darüber hinaus stehen zwei neue Gadgets zur Verfügung, fünf neue Aufgaben warten auf Solospieler und drei neue Koop-Missionen wurden in die Wiedergabeliste eingebaut.

Zusätzlich zu diesen neuen Inhalten hat Ubisoft einige Änderungen an den täglichen/wöchentlichen Herausforderungen vorgenommen, um die Bereiche XP- und Einflussgewinn zu überarbeiten (darauf warten wir bereits seit dem Start des Spielmodus). Das alles wird mit einem neuen Saison Pass abgerundet, der die Spielfigur Mina Sidhu einführt. Dieser Charakter nutzt ein leistungsstarkes Gerät zur Gedankenkontrolle und sie kann Feinde mit ihrer Gedankenkraft kurzschließen.

You're watching Werben

Warframe: Sisters of Pavros

Das Team von Digital Extremes hat ein neues Content-Update für Warframe vorgestellt, genannt „Sisters of Pavros". Diese fiesen Schwestern sind eine Variante des Feindtyps Kuva Lich und sie werden von einer Art metallenen Hund begleitet. Neben diesem Duo wird das nächste Update den Yareli einführen, einen neuen Warframe (so heißen die Charakterklassen im Spiel). Darüber hinaus können wir uns auf Waffen und frische Belohnungen in den Void-Storm-Missionen freuen, zusammen mit Änderungen an hintergründigen Spielsystemen. Einige dieser Inhalte werden bereits vor dem großen Update ausgeliefert. Wir haben leider noch nicht erfahren, wann Sisters of Pavros in Warframe verfügbar sein wird.