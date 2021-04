Live-Service-Roadmap: Anfang April 2021

You're watching Werben

Die Welt der Live-Service-Games ist immer in Bewegung. Obwohl unsere letzte Live-Service-Roadmap erst zwei Wochen her ist, hat sich in der Zwischenzeit viel getan. Los geht es mit Overwatch, dem populären Online-Shooter von Blizzard.

Die Overwatch Archives sind zurück. Bis zum 27. April könnt Ihr an dem kostenlosen, jährlichen Event teilnehmen. Auch dieses Jahr könnt Ihr wieder jede Menge Skins und Kosmetika abstauben, an die Ihr durch In-game-Lootboxen gelangt. Außerdem kehrt der Uprising-Modus zurück, der kooperative PvE-Missionen bietet.

Wie kürzlich durch die Season-Two-Reloaded-Roadmap bekannt wurde, wird im Laufe der zweiten Staffel das mächtige ZRG-20mm-Scharfschützengewehr in Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone verfügbar sein. Die Waffe kann entweder in einer Challenge im Spiel verdient oder im Shop gekauft werden.

Fans vom Black-Ops-Cold-War-Multiplayer dürfen sich über die Rückkehr der Gunfight Tournaments freuen, in denen sechzehn Teams im 2 vs. 1 antreten und dabei um üppige Belohnungen kämpfen.

In Warzone wurden übrigens jüngst die Überwaffen FFAR1 und AUG abgeschwächt. Dank diesem Patch ist hoffentlich Schluss mit der Dominanz dieser Waffen.

Am 9. April endet die zweite Llama-Rama-Staffel. Natürlich hält Epic Games den Fortnite-Zug trotzdem am Laufen. Ab sofort ist im Spiel ein neues, legendäres Objekt namens „The Recyler" zu finden, mit dem Ihr Müll und Objekte auf der Insel ansaugen könnt. Außerdem kann der Recycler Müllbomben bauen und verschießen und Euren Gegnern damit erheblichen Schaden zufügen. Wenn Ihr Fortnite startet, solltet Ihr herausfinden, wie Ihr an das neue Objekt kommen könnt.

Am 3. April startete Rocket League in Season 3. Die aktuelle Staffel läuft bis zum 11. August und führt den brandneuen Rocket Pass ein, mit dem Ihr 70 einzigartige, kosmetische Objekte bekommen könnt. Zudem tauchen zum ersten Mal die Rennserien Formel 1 und NASCAR in Rocket League auf. Beide Typen von Rennwagen werden im Mai in jeweils eigenen Bundles eingeführt. Außerdem soll der neue Wagen „Tyranno" seine Premiere feiern. Diesen könnt Ihr Euch über den Rocket Pass verdienen.

Eine weitere Woche zieht ins Land und mal wieder gibt es jede Menge Boni in Red Dead Online zu vermelden. Die aktuelle Woche steht unter dem Stichwort „die freie Natur". Beim Kauf von Probenausrüstung für Naturkundler spart Ihr aktuell fünf Goldbarren. Auf alle Angelherausforderungen im Free Roam, die in dieser Woche häufiger stattfinden, gibt es doppelte RDO$ und XP. Wenn Ihr beim Schlachter Fisch abliefert, erhaltet Ihr 50 % mehr Geld.

Alle Naturkundler erhalten in dieser Woche doppelte RDO$ und Rollen-XP für Probenverkäufe. Für die Probe eines legendären Tiers bekommt ihr 100 Schuss Betäubungsmunition und fünf Tiererwecker. Diese erlauben es euch, Tiere zu betäuben und anschließend wiederzubeleben.

Neben diesen und einigen weiteren zeitlich begrenzten Aktionen gibt es auch etwas geschenkt: Alle Spieler bekommen gratis ein Versorgungspaket mit drei starken Pflanzenfresserködern, drei starken Raubtierködern und drei Spezial-Seeködern. Waidmannsheil!

Während sich die aktuelle Season von Destiny 2 ihrem Ende nähert, hält Bungie die Spieler bei der Stange. Am 13. April gibt es eine neue Runde „Iron Banner", in der Ihr hochwertiges Endgame-Loot verdienen könnt, bevor am 20. April die Guardian Games ihr Comeback feiern. Bezüglich dieses Events kennen wir noch keine Einzelheiten, auch hier dürfte sich aber die Gelegenheit bieten, hochwertigen Loot abzusahnen.

Am 15. April startet die zweite Season von Sea of Thieves. Aktuell halten sich Rare in Bezug auf die Inhalte noch bedeckt. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Staffel einen neuen Plunder Pass mitbringt, der es erlaubt, Objekte und Kosmetika zu verdienen. Spätestens am 15. April wissen wir mehr.

Nächste Woche führt Pokémon Go einen neuen Event ein, auf den sich Pokémon-Trainer freuen können. Die „Rivals' Week" feiert die Rivalitäten zwischen den Pokémon und bietet die Gelegenheit, im Spiel einige sehr interessante Pokémon zu fangen, darunter Therian Forme Landorus und die Debütanten Skrelp und Clauncher. Die Rivals' Week läuft vom 13. bis zum 18. April.

The Elder Scrolls Online: Console Enhanced

Endlich kennen wir Details zu den Next-Gen-Upgrades der Console-Enhanced-Version von The Elder Scrolls Online. Angekündigt wurde ein Performance-Modus mit 60 Frames pro Sekunde, schnellere Ladezeiten, schickere Grafik und ein Modus, der die Auflösung über die Frame-Rate stellt. Das Update soll am 8. Juni erscheinen und wird für alle Spieler*innen auf PS4 und Xbox One kostenlos sein.

Die Master Chief Collection von Halo hat am 7. April mit der sechsten Season losgelegt und einen neuen Battle Pass eingeführt. Euch erwarten zeitlich begrenze Herausforderungen und die Chance, Kosmetika und drei einzigartige Belohnungen zu erspielen. Auch wenn das neue Update für alle Spielerinnen auf PC, Xbox One und Xbox Series X|S kostenlos ist, bietet euch der Battle Pass eine Premium-Chance auf die interessanteste Ausrüstung.

Auch innerhalb der nächsten zwei Wochen wird sich im Live-Service-Segment wieder viel ereignen. Verpasst also in knapp 14 Tagen nicht die nächste Ausgabe unserer Live-Service-Roadmap.