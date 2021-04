Live-Service-Elemente in Borderlands 3 nehmen mit Director's Cut zu

You're watching Werben

Gearbox Software bereitet sich auf das neue Add-On vor, das kommende Woche in Borderlands 3 startet. Der sogenannte "Director's Cut" wird am 8. April neue Inhalte und Fortschrittssysteme einführen, die den Loot-Shooter in Richtung relevanten Live-Service verschieben sollen. Besitzer des DLCs werden in Zukunft beispielsweise in der Lage sein, tägliche und wöchentliche Herausforderungen abzuschließen, um legendäre Ausrüstung und kosmetische Anpassungsgegenstände in sogenannten "Vault Cards" freizuspielen.

Daran knüpft eine weitere Neuerung des Director's Cuts an: Diamantschlüssel. Im Gegensatz zu goldenen Schlüsseln, die das Studio regelmäßig via Social Media verteilt, werden Diamantschlüssel nicht nur eine einzelne Truhe, sondern einen ganzen Raum voller seltener Waffen und Ausrüstung öffnen. Der gut gesicherte Bereich befindet sich unter der Brücke von Sanctuary III und ihr kommt dort nur rein, wenn ihr Diamantschlüssel mit den Vault Cards freispielt.

In einem kostenlosen Update für das Basisspiel erhalten alle Spieler am 8. April zwei neue Möglichkeiten, gezielter nach speziellen Ausrüstungsteilen oder Spezialeffekten zu suchen. Borderlands 3 wird zwei Automaten erhalten, an denen ihr besonders mächtige Ausrüstung kaufen oder gezielt verändern könnt. Die genaue Funktionsweise müssen wir uns kommende Woche aber erst mal im Detail anschauen.

Noch bis zum 8. April lassen Feinde übrigens mit höherer Wahrscheinlichkeit Eridium fallen, die Drop-Rate wurde in Vorbereitung auf das DLC kurzzeitig erhöht. Die Gelegenheit solltet ihr zum Aufstocken eurer Reserven nutzen, weil der erste Raidboss vom Director's Cut einen satten Einstiegspreis von 500 Eridium-Kristallen voraussetzt, wenn ihr ihn herausfordern wollt...