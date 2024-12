Liverpools Weihnachtsfluch: Wird sich die Geschichte im Jahr 2025 wiederholen?

HQ

Die Premier League feiert Weihnachten mit einer komfortablen Führung in der Premier League, mit 39 Punkten bei einem Spiel in der Hinterhand vor allen engsten Konkurrenten, darunter Chelsea (35 Punkte) und Arsenal (21 Punkte). Seit der Umbenennung der höchsten englischen Fußballliga in die Premier League im Jahr 1993 hat Liverpool den Titel nur einmal gewonnen, 2019/20 mit Jürgen Klopp.

In dieser Saison, der ersten mit Arne Slot als Trainer, sind sie in einer idealen Position, um den Titel zu gewinnen, was nach einem herausragenden 6:3-Auswärtssieg gegen Tottenham am vergangenen Wochenende offensichtlich ist, wobei Mohamed Salah der erste Spieler in der Geschichte der Premier League ist, der vor Weihnachten mehr als 10 Tore erzielt und über 10 Vorlagen gegeben hat.

Der "Weihnachtschampion" zu sein, bedeutet jedoch nicht immer, dass man den Titel gewinnt. Und wie die BBC berichtete, hat Liverpool eine felsige Tradition mit Weihnachten. In den 32 Spielzeiten seit der Gründung der Premier League hat Liverpool sechsmal den Weihnachtstag als Tabellenführer der Premier League erreicht... aber ich habe es nur einmal gewonnen.

Obwohl es nicht genau die Hälfte der Saison ist, haben die Liverpool-Fans sechsmal gesehen, wie ihre Mannschaften Weihnachten an der Tabellenspitze erreichten, nur um später den Sprung zu verpassen. Im klaren Gegensatz dazu war Manchester United sieben Mal "Weihnachtschampion" und gewann fünf dieser Male.

Insgesamt hat das beste Team am Weihnachtstag die Premier League 16 von 32 Mal gewonnen. Wird es dieses Mal anders sein? Wenn Liverpool sein Spiel in der Hand gewinnt, hätten sie einen Vorsprung von sieben Punkten auf Chelsea, was viel zu sein scheint... Zumindest war das vor einem Monat von den Fans des FC Barcelona getan, und jetzt wurden sie von Atlético de Madrid und Real Madrid überholt.