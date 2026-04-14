Liverpools Trainer glaubt, dass er heute Abend "sehr besondere Dinge" tun kann, um gegen Paris Saint-Germain zurückzukommen

HQ

Liverpools unauffällige Saison wird heute Abend in Anfield auf die Probe gestellt, im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinals, wo sie einen 0:2-Rückstand aufdrehen müssen, um das Halbfinale des Wettbewerbs zu erreichen. Letzte Woche dominierte Paris Saint-Germain im Stade des Princes ein harmloses Liverpool, das nicht aufs Tor schoss und nur 26 % Ballbesitz hatte: Das Beste war, dass das Ergebnis nicht endgültig war, denn nur Doué und Kvaratskhelia trafen das Tor.

Liverpool, das kürzlich im FA Cup von Manchester City deklassiert wurde, in der vierten Runde im EFL Cup von Crystal Palace ausgeschieden ist und um einen Top-5-Platz in der Liga kämpft, kann nur vom Champions-League-Halbfinale träumen, um die Saison zu retten, und Arne Slot glaubt, dass seine Männer "besondere Dinge" leisten können.

Oder mehr als besonders: "Es gibt den Glauben, dass wir besondere Dinge leisten können, aber wir müssen auch sehr, sehr, sehr besonders sein, weil wir gegen die Europameister spielen, was die Aufgabe komplizierter, aber nicht unmöglich macht", sagte Liverpool-Trainer.

"In den letzten 50 Heimspielen, die wir bestritten haben, konnten wir 36 Mal zwei oder mehr Tore erzielen", erklärte Slot, der zugab, dass sie letzte Woche Glück mit dem Ergebnis hatten. "Ja, wir spielen nicht in allen Heimspielen gegen PSG, aber die Gegner, die wir in der Premier League und Champions League hatten, sind sehr stark."

Letztes Jahr schied PSG Liverpool im Achtelfinale im Elfmeterschießen aus, Monate bevor sie den Pokal hoben. In diesem Jahr war Liverpool deutlich schlechter als in der letzten Saison, aber auch PSG war nicht ohne Rückschläge, unter anderem wurde sie im französischen Pokal gegen den Nachbarn Paris FC ausgeschieden.