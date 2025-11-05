Liverpools Kapitän Virgil Van Dijk kritisiert Rooneys "übertriebene" Äußerungen und fordert ihn auf, mit gutem Beispiel voranzugehen

HQ

Liverpools Kapitän Virgil van Dijk kritisierte die Äußerungen von Wayne Rooney in einem direkten Gespräch nach dem Sieg gegen Real Madrid gestern Abend in der Champions League, dem zweiten Sieg in Folge für Liverpool nach einer alarmierenden Niederlagenserie von vier Spielen in der Premier League. "Ich denke, es wäre gut für Ex-Spieler, die auf höchstem Niveau gespielt haben und mit schwierigen Momenten umgegangen sind, die Dinge ins rechte Licht zu rücken", sagte van Dijk.

Rooney, die Legende von Manchester United, die als Fußballexperte arbeitet, kritisierte letzte Woche in seinem Podcast Van Dijks Körpersprache nach einer weiteren Niederlage in der Premer League. Am Dienstag trafen sie sich zum ersten Mal von Angesicht zu Angesicht, als Van Dijk sich an die Amazon Prime-Reporter in Anfield wandte, zu denen auch Rooney gehörte, und sagte, dass "der Lärm manchmal viel war" und es noch zu früh in der Saison war, was anscheinend indirekt für Rooney war.

"In einer Welt des Chaos muss man versuchen, ruhig zu bleiben"

Der 34-jährige niederländische Fußballer sagte, dass die Kritik fair sei, wenn man vier oder fünf Spiele in Folge verliere, aber manchmal "übertrieben" sei (via SkySports).

"Ich denke, es ist manchmal auch übertrieben, aber das liegt daran, dass wir in einer Welt mit so vielen Plattformen leben und so viele Menschen Dinge sagen können, dass es aufgegriffen und größer gemacht wird. Ich denke, es wäre gut für Ex-Spieler, die auf höchstem Niveau gespielt haben und mit schwierigen Momenten umgegangen sind, die Dinge ins rechte Licht zu rücken", sagte Van Dijk und lächelte Rooney an.

Rooney sagte dann halb im Scherz, dass er "nichts mehr sagt, weil ich denke, dass ich sie angespornt und auf eine Siegesserie gebracht habe", und fügte hinzu, dass er seine Kritik für fair halte. "Da Virgil Kapitän ist, denke ich, dass das deine Chance ist, die Spieler zu führen, und das ist es, was ich gesagt habe. Das passiert im Fußball und ich denke, die Reaktion von Virgil und dem Team war großartig", fügte Rooney hinzu.