Florian Wirtz, ein 22-jähriger deutscher Mittelfeldspieler, der zu einem der Jungstars von Bayer Leverkusen wurde, der Mannschaft, die die Dominanz von Bayern München herausforderte, wird offiziell ein Liverpool-Spieler. In England bestätigen die Medien bereits, dass Liverpool den 116-Millionen-Pfund-Deal mit Leverkusen vereinbart hat, was ihn zu einer der größten Verpflichtungen in der Geschichte des Fußballs machen würde.

Wie die BBC berichtet, beträgt die Anfangsgebühr jedoch 100 Millionen Pfund, hinzu kommen weitere 16 Millionen Pfund an Add-Ons. Diese werden nur dann ausgezahlt, wenn Liverpool "ein nachhaltiges Erfolgsniveau auf Eliteniveau" erreicht. Nur dann wäre es Englands größte Summe, die jemals für einen Fußballtransfer erzielt wurde, wobei der aktuelle Rekord der Wechsel von Enzo Fernández von Benfica zu Chelsea im Jahr 2023 im Wert von 106,8 Pfund ist.

Den Rekord für die beiden größten Transfers aller Zeiten hält Paris Saint-Germain: 222 Millionen Euro, 200 Millionen Pfund für Neymar im Jahr 2017, 180 Euro, 163 Pfund für Kylian Mbappé im Jahr 2018.