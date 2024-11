Liverpool will nach acht Jahren ohne Sieg gegen Real Madrid Wiedergutmachung leisten

HQ

Das wichtigste Spiel desChampions League Tages ist zweifellos Liverpool-Real Madrid. Zwei der größten Teams in Europa treffen selten so früh in der Saison aufeinander, aber diese neue Ligaphase bedeutet, dass es wahrscheinlicher ist, dass hochkarätigere Spiele häufiger stattfinden.

Und das ist ein ganz besonderes Spiel, das zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten für die Teams stattfindet. Liverpool ist das einzige Champions League Team, das bisher jedes Spiel gewonnen hat, und führt die Premier League mit acht Punkten Vorsprung auf Manchester City (gegen das sie am Sonntag antreten) komfortabel an.

Real Madrid befindet sich nach zwei Niederlagen in der Champions League in einem heiklen Moment. Real Madrid muss mehr denn je gewinnen, denn eine weitere Niederlage würde den amtierenden Meister gefährlich nahe an das Ausscheiden bringen.

Liverpool konnte es sich leisten zu verlieren und sein Platz in den Top 8, ja sogar in den Top 3 der Charts wäre davon nicht betroffen. Doch die Mannschaft von Arne Slot riecht Blut in Madrids Kader, der von Verletzungen geplagt ist: Vinícius fällt drei Wochen aus, vor allem aber die Ausfälle von Carvajal, Militão und Lucas Vázquez, eine dürftige Abwehr gegen Mohamed Salah und Luis Díaz.

Das letzte Mal, dass Liverpool Real Madrid besiegte, war 2009, als es an der Anfield Road mit 4:0 gewann. Das, sieben Madrid Siege und ein Unentschieden, darunter 2018 und 2022 Champions League Finale. Arne Slot steht seine bisher härteste Woche bevor, und er könnte sich für Klopps größtes Bedauern rächen.