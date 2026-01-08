Liverpool spielt unentschieden gegen Arsenal, verlässt das Stadion aber emotional gestärkt

HQ

Das Spiel Arsenal gegen Liverpool endete ohne Tore und geteilte Punkte, war aber ein spiritueller Sieg für Liverpool, da sie die Tabellenführer zurückhielten und einen Großteil des Spiels überlegen waren, einschließlich einer zweiten Halbzeit, in der Liverpool den Ton angab und mehr Chancen kreierte.

"Für Arsenal lag im Verlauf des Spiels etwas Spannung in der Luft", sagte der ehemalige Manchester-United-Legende und Sky-Sports-Kommentator Roy Keane. Nick Wright fügte hinzu: "Das Unentschieden ist alles andere als katastrophal. Aber dieser Titel ist alles andere als eine Formalität, wenn sie so schlecht spielen wie in der zweiten Halbzeit."

Florian Wirtz gab Liverpool gute Kontrolle über das Mittelfeld, doch das Team verpasste gegen Arsenal einen Schuss aufs Tor – das erste Mal seit 2010 in der Premier League. Trainer Arne Slot sagte, dass ihr Rennen um die Premier League vorbei sei, und nach dem Spiel liegen sie weiterhin 14 Punkte hinter Arsenal.

Das Ergebnis lässt Arsenal immer noch sechs Punkte vorsprung, vor Manchester City und Aston Villa. Aber wenn sie am letzten Spieltag keine Unentschieden erlitten hätten, würde alles ganz anders aussehen, denn Arsenal zeigte Anzeichen von Erschöpfung.