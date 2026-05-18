Liverpool läuft Gefahr, nächste Saison die Teilnahme an der Champions League zu verpassen: Was sie tun müssen

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Aston Villas 4:2-Sieg gegen Liverpool sicherte dem Birmingham-Team mathematisch den vierten oder fünften Platz für die Teilnahme an der Champions League in der nächsten Saison, auch wenn sie einen alternativen Weg haben, falls sie am nächsten Samstag die Europa League gegen Freiburg gewinnen. Doch es war eine weitere Katastrophe für Liverpool, das in den letzten drei Spielen zwei Niederlagen und ein Unentschieden hinnehmen musste und nach 37 Spielen bei 59 Punkten bleibt... und trifft auf Konkurrenz von Bournemouth, 55 Punkte nach 36 Spielen.

Das erste Schlüsselspiel für Liverpool ist auch ein entscheidender Schlagabtausch für Arsenal im Kampf um den Premier-League-Titel. Bournemouth trifft am Dienstag, den 19. Mai, um 19:30 Uhr BST um 20:30 Uhr CEST auf Manchester City. Wenn Manchester City gewinnt oder unentschieden spielt (was natürlich das wahrscheinlichste Szenario ist), sichert sich Liverpool den fünften Platz in der Premier League.

Wenn Bournemouth jedoch Manchester City überrascht (was Arsenal am Dienstag auch den Meistertitel sichern würde), hätten sie vor dem letzten Spieltag am Sonntag, den 24. Mai um 16:00 Uhr BST, 58 Punkte.

In diesem Fall würde ein Sieg ausreichen, damit Liverpool den fünften Platz und eine Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison sichern kann. Aber wenn Liverpool dieses Spiel am Sonntag unentschieden spielt oder verliert und Bournemouth gewinnt, würde Liverpool die Liga auf dem sechsten Platz belegen und müsste in der Saison 2026/27 an der Europa League teilnehmen...

Kurz gesagt, Liverpool hat fast alles zu seinen Gunsten, denn all das hängt von der (auf dem Papier) unwahrscheinlichen Niederlage von Manchester City gegen Bournemouth morgen ab, und selbst wenn das passieren sollte, haben sie ihr Schicksal in der Hand. Selbst wenn sie sich auf die eine oder andere Weise qualifizieren, hätten sie die niedrigste Punktzahl seit 2015/16, eine völlige Enttäuschung nach dem Gewinn der Premier League in der letzten Saison...