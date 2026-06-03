Liverpool erzielt eine mündliche Vereinbarung mit dem ehemaligen Bournemouth- und Rayo-Vallecano-Trainer Andoni Iraola

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Liverpool entließ Trainer Arne Slot nach zwei Jahren, in denen sie einmal die Premier League gewannen, und zweitens, in denen sie sich am letzten Spieltag gerade so für die Champions League qualifizierten. Der ehemalige Liverpool-Spieler Xabi Alonso klang auf dem Papier wie die naheliegendste Wahl als Nachfolger, doch der ehemalige Real-Madrid-Trainer wurde von Chelsea ausgewählt, und Liverpool schaut nun auf einen weiteren Spanier, Andoni Iraola.

BBC Sport berichtet, dass Liverpool eine mündliche Vereinbarung mit Andoni Iraola getroffen hat, um das Amt des Cheftrainers zu übernehmen, und einen Zweijahresvertrag unterzeichnet hat, da Iraola meist kurzfristige Verträge bevorzugt. Iraola kommt nachdem er Bournemouth als solides Team in der Premier League etabliert hat, mit zwei rekordbrechenden Saisons für ein Team, das vor elf Jahren noch nie in der höchsten Spielklasse gespielt hatte. Zuvor holte er Rayo Vallecano zurück zur LaLiga und trainierte sie zwischen 2020 und 2023.

Iraola, 43, steht vor seiner bisher größten Herausforderung, mit Abstand sein größter Verein als Cheftrainer, nachdem er auch in Mirandés und Larnaca gearbeitet hat. Laut BBC mag Liverpool Iraolas Spielstil: offensiven, aggressiven Fußball.