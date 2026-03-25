Liverpool erlaubt Mohamed Salah im Juni kostenlos den Wechsel ohne Ablösesumme

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Mohamed Salah beendet seine Karriere bei Liverpool im Juni, gab der Verein bekannt und bestätigte damit die Gerüchte, dass der ägyptische Stürmer seinen Vertrag, der vor fast genau einem Jahr um zwei Jahre verlängert worden war, nicht beenden werde und bis 2027 laufen würde.

"Der Stürmer hat eine Vereinbarung mit den Reds erzielt, die ihm ein bemerkenswertes neunjähriges Kapitel in Anfield abschließen wird. Salah äußerte den Wunsch, diese Ankündigung so bald wie möglich den Fans mitteilen zu können, um Transparenz über seine Zukunft zu schaffen, aus Respekt und Dankbarkeit für sie", sagte der Verein.

Salah wechselte 2017 zu Liverpool und gewann unter vielen anderen Titeln eine Champions League und zwei Premier Leagues, darunter 2024/25, in der er 29 Tore erzielte und 18 Vorlagen lieferte. Diese Zahlen motivierten den Verein, seinen Vertrag, der im Juni 2025 enden sollte, bis Juni 2027 zu verlängern, doch eine deutlich enttäuschendere Leistung in dieser Saison (bisher nur 5 Tore in der Premier League, insgesamt 10 Tore und 9 Vorlagen), die dazu führte, dass Arne Slot in Decebmer auf die Bank gesetzt wurde, führte wahrscheinlich zu diesem Abschied.

Manche sagten sogar voraus, dass er im Winter ohne Abschied gehen würde, aber zum Glück für die Liverpool-Fans bleibt Mo Salah bis Juni.

Wenn die Saison im Juni endet, wird Liverpool Mohamed Salah erlauben, Liverpool ohne Ablösesumme zu verlassen, sodass der Verein keine finanzielle Entschädigung dafür erhält, den Spieler trotz eines weiteren Vertragsjahres gehen zu lassen, ein Zeichen des guten Willens für den Spieler, der nun mit jedem Klub sprechen kann, den er möchte. und wurde zu einer absoluten Legende für Liverpool.