Liverpool bereitet ein Angebot auf Barcola vor, ist sich aber mit PSG über den Preis uneinig

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Bradley Barcola, französischer Stürmer bei Paris Saint-Germain, könnte einer der größeren Verkäufe des Sommers sein, da Liverpool ein hohes Gebot auf den 23-Jährigen von rund 100 Millionen Euro bzw. 85 Millionen Pfund plus Zuschlag vorbereitet. Laut Berichten von BBC, TalkSport und anderen ist Liverpool bereit, 100 Millionen Pfund oder 117 Millionen Euro zu erreichen, aber Paris Saint-Germain schätzt den Stürmer deutlich mehr, mindestens 145 Millionen Pfund bzw. 169 Millionen Euro, was ihn zum teuersten Transfer aller Zeiten in England machen würde.

Barcola soll bereit sein, zu Liverpool zu wechseln, doch die Verhandlungen werden angespannt sein, da TalkSport sagt, Liverpool habe nicht vor, für den Spieler zu viel zu bezahlen, mit der Begründung, Barcola habe nur noch zwei Jahre Vertrag und habe angekündigt, nicht zu verlängern.

Liverpool versuchte ebenfalls, Yan Diomandé von Leipzig zu verpflichten und bot 85 Millionen Pfund bzw. 100 Millionen Euro, doch der 19-Jährige wird zu Real Madrid wechseln. Sollten sie Barcola nicht verpflichten, vertrauen die Reds weiterhin auf Rio Ngumoha und die kürzliche Verpflichtung von Víctor Muñoz.