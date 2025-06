Liver King nach "terroristischen" Drohungen gegen Joe Rogan verhaftet

HQ

Der Liver King wurde verhaftet. Der Influencer, der offiziell als Brian Johnson bekannt ist, wurde berühmt für seine immens und oft grotesk fleischfressende Ernährung, die größtenteils aus rohem Fleisch aller Art besteht. Während das für einige ausreichen könnte, um auf eine Verhaftung zu hoffen, hat die Polizei ihn stattdessen in Gewahrsam genommen, nachdem er sich gegenüber dem Podcaster und Komiker Joe Rogan als "terroristisch" geäußert hat.

Ja, in einer bizarren Wendung der Ereignisse wurde Liver King verhaftet, nachdem er auf seinem Instagram-Account "terroristische Drohungen" gegen Rogan geteilt hatte, etwas, gegen das das Austin Police Department in Texas vorging, da sich die beiden Personen noch nie zuvor getroffen hatten.

Zu dem, was konkret gesagt wurde, merkt Variety an, dass Liver King auf Instagram ein Video postete, in dem er Rogan anrief und sagte: "Mann gegen Mann, ich fange einen Kampf mit dir an. Ich habe keine Ausbildung in Jiu-Jitsu, du bist ein schwarzer Gürtel, du solltest mich zerlegen. Aber ich fange einen Streit mit dir an. Deine Regeln, ich komme zu dir, wann immer du bereit bist."

Rogan hat sich nicht zu der Situation geäußert, aber im Polizeibericht heißt es, dass "die Ermittler Herrn Rogan kontaktierten, der erklärte, er habe nie mit Johnson zu tun gehabt und die Posts als bedrohlich angesehen."

